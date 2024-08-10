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"Только начало": Жданов шокировал заявлением о расширении операции в Курской области

Руслана Заклинская
10 августа 2024, 20:16
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С военной точки зрения, чем шире полоса наступления, тем легче ее удерживать, пояснил Олег Жданов.
'Только начало': Жданов шокировал заявлением о расширении операции в Курской области
Чем шире полоса наступления, тем легче ее будет удерживать - Жданов / Колаж: Главред, фото: Крымский ветер, Главред, скриншот из видео

Операция в Курской области имеет потенциал для расширения. Российские военкоры уже активно "болтают" об этой возможности. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"С военной точки зрения, чем шире полоса наступления (не глубже, а именно шире), тем легче ее будет удерживать, потому что вся логистика тогда будет идти с нашей территории. Близость плеча подвоза обеспечивает хорошую боеспособность частей, поэтому для нас такой вариант был бы оптимальным", - пояснил эксперт.

Жданов привел пример с Купянского направления, где российские оккупанты имеют выгодную позицию благодаря близости к основным базам в Валуйках Белгородской области и оккупированной Луганской области. По его словам, события на Курщине являются лишь началом более масштабной операции.

видео дня

"В общем, я думаю, что расширение операции в Курской области все-таки будет. Текущие события - не апофеоз этой операции, а только начало. Лишь один из этапов", - добавил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Кризис в Курской области РФ - главное

Напомним, 6 августа, россияне пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн в приграничье РФ в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин назвал кризис в Курской области "масштабной провокацией". В конфликте он безосновательно обвинил Украину.

Как сообщал Главред, 7 августа, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением относительно событий в Курской области. Он отметил, что Вашингтон не имеет данных относительно кризиса в РФ и сосредоточится на том, чтобы ВСУ имели то, что им нужно для защиты.

Вечером 9 августа в трех областях России ввели режим контртетористической операции (КТО) якобы из-за "угрозы" со стороны Украины. Режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Также 9 августа президент Зеленский намекнул на ситуацию в Курской области, отметив, что украинские военные активно выполняют свои задачи и пополняют обменный фонд. Последние три дня эти действия стали особенно результативными.

В субботу, 10 августа стало известно, что Россия переместила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота из Севастополя в Курскую область для усиления российских войск на этом направлении.

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