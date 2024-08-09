Россиян 'покрошили' на левобережье Днепра: в ОСГВ 'Таврия' порадовали потерями врага

Войска РФ продолжают штурмовать позиции ВСУ на Херсонщине и несут значительные потери, рассказал Дмитрий Лиховой.

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ВСУ уничтожили 5 лодок оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны на левом берегу Днепра. Во время безуспешных штурмов враг несет значительные потери среди личного состава и техники. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Эспрессо".

"Время от времени россияне пытаются атаковать наши плацдармы на левобережье Днепра, севернее села Крынки. Но, учитывая характер местности во-первых, враг не имеет успеха. Во-вторых, им очень сложно там получить наши огневые позиции и наблюдатели. Потому что там проливы, и врагу приходится форсировать водные преграды. В частности, это оборачивается значительными потерями для их лодок. Например, вчера россияне потеряли 5 лодок. При том, что боевых столкновений не происходило", - отметил спикер.

По его словам, на Запорожье россияне атакуют позиции Сил обороны преимущественно малыми пехотными группами, не используя бронетехнику. Однако оккупанты активно используют артиллерию и другие средства поражения.

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"Поэтому время от времени позиции разрушаются и наши военные меняют позиции. За вчерашние сутки общие потери российских оккупантов в операционной зоне ОСГВ "Таврия" составили 75 человек. Из них 40 убитыми, 34 ранеными и один пленный", - рассказал Лиховий.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

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Напомним, российские оккупанты пытаются "продавить" линию фронта на многих направлениях, из-за чего украинские военные вынуждены были отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Морская пехота сообщила, что большинство позиций в Крынках были разрушены в результате интенсивного вражеского огня. Однако украинские защитники продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра и наносить российским войскам значительные потери.

Кроме этого, военный аналитик Роман Погорелый отметил, что есть вероятность, что оккупанты попытаются продвинуться на правый берег Днепра.

По словам представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, Приднепровское направление остается самым горячим. Там ежедневно происходят вражеские штурмы, хотя их интенсивность уменьшилась до трех-четырех попыток в сутки.

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