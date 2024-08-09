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РФ не готова к боям в Курской области: будет перебрасывать войска - разведка Эстонии

Руслана Заклинская
9 августа 2024, 16:25обновлено 9 августа, 17:45
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В Курской области прорвали вторую линию обороны российских оккупантов, поэтому РФ вынуждена перебрасывать силы, отметил Янек Кессельманн.
РФ не готова к боям в Курской области: будет перебрасывать войска - разведка Эстонии
Атака в Курской области была неожиданностью для России / Коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ, svoboda.org

Россия оказалась не готова к боям в Курской области. Кризис в Курской области, вероятно, заставит Россию передислоцировать часть своих войск. Об этом заявил заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии Янек Кессельманн, пишет ERR.

"Скорее всего, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к украинскому наступлению в этом регионе, и атака стала для них неожиданностью", - отметил он.

Кессельманн предположил, что военные смогли продвинуться на 15 километров вглубь территории Курской области. По его словам, России придется перебрасывать подразделения с других направлений для обороны.

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"Не исключено, что вторая линия обороны Российской Федерации в регионе частично прорвана. Наступление украинских войск в районе Курска вероятно приведет к передислокации подразделений Российской Федерации с других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против украинских сил в регионе", - сказал эстонский разведчик.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - главное

Напомним, в приграничных районах Курской области четвертый день продолжаются бои. За эти дни якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ за все контрнаступление 2023 года. По данным The Telegraph, это наступление имеет три цели:

  • отвлечь ресурсы россиян от наступления в Донецкой области;
  • посеять раздор внутри РФ и показать россиянам, что война может прийти к ним;
  • возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Аналитики DeepState впервые сообщили о боях в Курской области РФ, которые начались 6 августа. По их данным, освобождены села Свердликово, Дарьино и Олешня. Также в окружении находятся российские подразделения на КПП "Суджа" и возле Горналя, где россияне укрылись в монастыре. Бои продолжаются и в других районах, в частности в Зеленом Пути и Николаево-Дарьино.

Кроме этого, эксперт BILD Юлиан Репке предположил, что якобы если ВСУ удержат захваченные территории в Курской области, Киев сможет обменять их на районы Харьковской области, которые контролирует РФ. Репке отметил, что вскоре россияне могут потерять Суджу, ее используют для торга на будущих переговорах.

По данным Forbes, в операции в Курской области якобы участвует 80-я десантно-штурмовая бригада, одна из лучших украинских бригад. Журналисты издания зафиксировали технику бригады на видео: танки Т-64БВ, Т-80БВ, разминирующую машину УР-77, инженерную машину ИМР-2, БТР-80 и американские бронетранспортеры Stryker.

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