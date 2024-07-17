'Позиции разрушены до основания': Морская пехота раскрыла ситуацию в Крынках

Россияне практически уничтожили Крынки на Херсонщине интенсивными обстрелами, однако ВСУ находятся на определенных позициях.

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Село Крынки практически полностью уничтожено обстрелами РФ / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

ВСУ продолжают выполнять боевые задачи в районе Крынок на Херсонщине. Большинство основных позиций украинских защитников в этом населенном пункте значительно повреждены. Об этом сообщила Морская пехота.

"Большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки в результате интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, были разрушены до основания", - говорится в сообщении.

По словам военных, село практически полностью уничтожено вражескими обстрелами. Несмотря на это, ВСУ продолжают удерживать свои позиции и плацдармы на левобережье Днепра, нанося российской армии значительные потери.

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"Украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери", - отметили в Морской пехоте.

Что известно о Морской пехоте? Морская пехота Вооруженных сил Украины (аббревиатура МП ВСУ) - представляет собой передовые силы высадки, предназначенный для действий в составе тактических и оперативно-тактических десантов, а также обороны пунктов базирования ВМС, островов, участков побережья, портов, аэродромов и других важных объектов, пишет Википедия.

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Напомним, российские оккупанты пытаются "продавить" линию фронта на многих направлениях, из-за чего украинские военные вынуждены были отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это могло произойти еще "несколько недель назад".

Также в DeepState отметили, что ожидают официального сообщения о ситуации в Крынках и добавили, что молчание официальных лиц может привести к распространению неподтвержденной информации.

Как сообщал Главред, в мае также была информация о том, что украинские военные вышли из села Крынки в Херсонской области. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". По его словам, защитники продвинулись и закрепились на более укрепленных позициях на левом берегу Херсонщины.

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