Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

Враг не имел мощных военных формирований и укреплений в Курской области, поэтому вооруженным людям удалось продвинуться вглубь.

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Операция в Курской области является хорошим началом для выхода из затяжной войны / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины, скрин с DeepState

Прорыв в Курской области стал, прежде всего, проявлением нестандартных действий и стратегии ведения войны. Украине, чьи войска якобы зашли на территорию страны-агрессора РФ, нужно менять затяжную войну с перевесами и применять новое искусство войны. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Эффективность достигается в операциях, которых враг не ожидает, которые являются очень чувствительными и системными. Одной из таких операций являются действия на Курском направлении. Мы подготовили силы и средства, где враг не ожидал, проведя отвлекающие удары", - считает генерал.

По его словам, оккупационные войска сосредоточили свои усилия на 10 направлениях в Украине, но отнюдь не ожидали, что на Курском направлении их может ждать прорыв. Поэтому там не было ни военных формирований, ни укреплений. А даже те военные, которые находились на месте, не имели соответствующего опыта и не были готовы к войне, поэтому и сдавались и бежали.

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"Представители Росгвардии также бежали вместе с представителями таких мифических организаций, как "Ахмат". Представители ФСБ, которые ранее заявляли, что держат позиции также покинули эти территории. Это тот формат, который действует альтернативно. Но таких операций должно быть гораздо больше, чтобы враг был дезориентирован. Чтобы россияне должны были перебрасывать войска, а вооруженные люди наносили основные стратегические удары там, где они не ожидают. И начать в перспективе мероприятия по освобождению украинских территорий. Это начало, и считаю, что оно успешное", - подчеркнул он.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

Недавно заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии Янек Кессельманн заявил, что Россия оказалась не готова к боям в Курской области. Кризис в Курской области, вероятно, заставит Россию передислоцировать часть своих войск.

Накануне стало известно, что Минобороны США считают, что действия Украины в Курской области соответствуют политике Соединенных Штатов, ведь Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя.

Напомним, в течение трех суток атаки на Курскую область якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года.

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