Оккупанты готовятся к штурмам на одном из направлений фронта: где ждать удара

Россияне продолжают проводить воздушную разведку и наносить огневое поражение артиллерией по позициям ВСУ.

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Оккупанты перегруппировываются и готовятся к штурмам на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 116-я отдельная механизированная бригада

Армия страны-агрессора РФ проводит перегруппировку и осуществляет подготовку к новым штурмам позиций Сил обороны в Харьковской области. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков".

Отмечается, что в районе населенного пункта Глубокое российский противник провел перегруппировку личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Кроме этого, оккупанты проводят поиск и эвакуацию санитарных потерь, осуществляют подготовку к штурмовым действиям с целью восстановления утраченного положения.

В то же время, в районе населенного пункта Липцы фиксируется перемещение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка противника с целью проведения внутренней ротации.

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"В этом же районе враг осуществляет одиночное перемещение личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с целью проведения эвакуационных мероприятий и мероприятий логистического обеспечения. Отмечаются случаи отказа личного состава указанных подразделений выполнять боевые и специальные задачи", - отмечают в ОТГ "Харьков".

Также известно, что в Волчанске оккупанты перемещаются в центральной части города с целью продолжения штурмовых действий.

"Россияне продолжают проводить воздушную разведку и наносить огневое поражение артиллерией по позициям ВСУ", - сообщает оперативно-тактическая группировка.

Что известно об оперативно-тактической группировке "Харьков"? Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении. С мая 2024 главной задачей ОТГ "Харьков" стало отражение российского наступления на город Волчанск и село Липцы, которое находится на пересечении нескольких стратегически важных путей, сообщает Википедия.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, операция в Курской области значительно повлияла на ситуацию на Харьковском направлении фронта. В частности, россияне начали меньше применять артиллерийское вооружение для ударов по позициям Сил обороны.

Также известно, что российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка с использованием дронов, а также перемещение личного состава.

В свою очередь, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Силы обороны Украины сделали невозможным проведение оккупационными войсками РФ наступления на Харьковском направлении. Поэтому теперь с военной точки зрения является бессмысленной для врага задача удерживать хоть какие-то населенные пункты, не имеющие стратегического или хотя бы оперативного значения.

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