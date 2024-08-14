Германия подозревает украинца в подрыве 'Северного потока': влияние на отношения

Газопровод Северный поток, который проходил по территории Германии, взорвал вероятно гражданин Украины, который уже вернулся на Родину.

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Германия и конфликт с подрывом Северного потока / коллаж: Главред, фото: Википедия, Слово и Дело

Подрыв Северного потока, который проходит по территории Германии, инкриминируют гражданину Украины. Однако заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер на пресс-конференции в Берлине заявил, что на немецко-украинские отношения это не будет влиять. Об этом сообщают в издании DW.

Он подтвердил, что, несмотря на то, что в Германии выдали ордер на арест подозреваемого в подрыве газопровода, эта ситуация никак не повлияет на отношения между странами на международной арене.

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"Одно не имеет никакого отношения к другому. В одном случае речь идет о юридическом расследовании дела, которое имеет уголовную составляющую. Этим занимается генеральный прокурор. Германия будет так долго, как это потребуется, помогать Украине в ее оборонительной борьбе против России, ведущей против нее агрессивную войну", - заверил Бюхнер.

Кроме того Бюхнер заявил, что для немецкого правительства расследование, связанное с саботажем на Северном потоке является приоритетным.

Северный поток-2 Газопровод Северный поток-2 - это российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины. Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.

Подрыв Северного потока

Напомним, в ноябре 2022 года на газопроводе Северный поток произошел взрыв, комиссия, которая расследовала причины инцидента, заявила, что взрыв произошел из-за теракта.

Позже премьер Венгрии Виктор Орбан прокомментировал взрывы на газопроводах "Северного потока". Он называет их террористическим актом, который "очевидно осуществлен под американским руководством".

Также сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена отказалась вводить санкции против лиц, причастных к строительству Северного потока в Европе.

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