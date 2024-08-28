Заседание Совета Украина-НАТО: союзники приняли важное решение - Столтенберг

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи рассказал о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях Украины.

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Союзники подтвердили увеличение помощи ВСУ / коллаж: Главред, фото: скирншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Страны Североатлантического альянса увеличат военную помощь Украине. Такой вопрос был обсужден во время заседания Совета Украина-НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

Генсек напомнил, что Украина продолжает ежедневно уничтожать российские ракеты и это спасает жизни мирных граждан. Но способность украинских защитников обороняться требует увеличения снабжения и поддержки.

"После последних российских ударов союзники сегодня подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это является жизненно важным для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу", - подчеркнул Столтенберг. видео дня

При этом в Альянсе уточнили, что сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО состоялось на уровне послов. Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи рассказал о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях Украины.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, в пятницу, 23 августа, США объявили о новом пакете помощи Украине. Накануне СМИ обнародовали перечень вооружения и боеприпасов, которые могут передать ВСУ.

Также сообщалось, что правительство Германии планирует сократить военную помощь Украине до 4 миллиардов евро с 8-ми в 2024 году.

В свою очередь, Испания объявила о начале передачи Украине новой партии военной помощи, в которую входят десять боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов-погрузчиков и большое количество противотанковых ракет.

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