ВСУ улучшают тактическое положение на одном из направлений на Харьковщине: что известно

Силы обороны Украины продолжают улучшать свое тактическое положение на Харьковщине, периодически контратакуя позиции российских оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/vsu-uluchshayut-takticheskoe-polozhenie-na-odnom-iz-napravleniy-na-harkovshchine-chto-izvestno-10593362.html Ссылка скопирована

ВСУ улучшают тактическое положение на одном из направлений на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине переходят к оборонительным действиям из-за активных контратак Сил обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Комментируя ситуацию в районе Липцов, Саранцев отметил, что противник частично переходит к обороне, пытаясь удержать занятые позиции и иногда восстановить утраченные рубежи. Это связано с тем, что на этом направлении враг понес значительные потери, и некоторые военнослужащие на передовых позициях отказываются выполнять боевые задачи.

"На этом отрезке мы частично улучшаем свое тактическое положение, в случае благоприятных условий контратакуем противника", - подчеркнул военный. видео дня

В то же время спикер подчеркнул, что враг остается сильным и удерживает на данном направлении боевых действий значительное количество личного состава.

"Поэтому, конечно, мы готовимся ко всем возможным действиям врага для того, чтобы не только его эффективно сдерживать, но и при благоприятных условиях продвигаться, отвоевать свои территории", - сказал Саранцев.

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно вытесняют оккупантов с территории Харьковской области, где сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия. Об этом сообщил заместитель командира 3-го ОШБр Максим Жорин, отметив, что после успешных штурмов и освобождения территорий украинским защитникам необходимо закрепиться на новых позициях.

На Харьковщине продолжаются бои против российских оккупантов, в частности в районе села Глубокое, которое ВСУ намерены деоккупировать. Об этом рассказал Олесь Маляревич, заместитель командира батальона ударник БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР.

По данным партизанского движения "Атеш", российские оккупанты на Харьковском направлении не могут продвигаться вперед из-за активного противодействия украинских военных, при этом неся значительные потери среди личного состава.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред