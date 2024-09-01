ВСУ улучшают тактическое положение на одном из направлений на Харьковщине: что известно

Российские оккупанты в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине переходят к оборонительным действиям из-за активных контратак Сил обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.
Комментируя ситуацию в районе Липцов, Саранцев отметил, что противник частично переходит к обороне, пытаясь удержать занятые позиции и иногда восстановить утраченные рубежи. Это связано с тем, что на этом направлении враг понес значительные потери, и некоторые военнослужащие на передовых позициях отказываются выполнять боевые задачи.
"На этом отрезке мы частично улучшаем свое тактическое положение, в случае благоприятных условий контратакуем противника", - подчеркнул военный.видео дня
В то же время спикер подчеркнул, что враг остается сильным и удерживает на данном направлении боевых действий значительное количество личного состава.
"Поэтому, конечно, мы готовимся ко всем возможным действиям врага для того, чтобы не только его эффективно сдерживать, но и при благоприятных условиях продвигаться, отвоевать свои территории", - сказал Саранцев.
Что такое ОТГ "Харьков"?
Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.
Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно вытесняют оккупантов с территории Харьковской области, где сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия. Об этом сообщил заместитель командира 3-го ОШБр Максим Жорин, отметив, что после успешных штурмов и освобождения территорий украинским защитникам необходимо закрепиться на новых позициях.
На Харьковщине продолжаются бои против российских оккупантов, в частности в районе села Глубокое, которое ВСУ намерены деоккупировать. Об этом рассказал Олесь Маляревич, заместитель командира батальона ударник БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР.
По данным партизанского движения "Атеш", российские оккупанты на Харьковском направлении не могут продвигаться вперед из-за активного противодействия украинских военных, при этом неся значительные потери среди личного состава.
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