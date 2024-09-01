На Курщине сожгли военную колонну и понтонную переправу РФ: в Сети узнали детали

В Сети публикуют кадры с места уничтожения техники РФ. Утверждается, что кадры сняты в Курской области.

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В Курской области уничтожена военная колонна РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В Курской области была уничтожена еще одна колонна российских вооруженных сил, а также понтонная переправа.

Об этом свидетельствуют видео, опубликованные очевидцами, говорится в сообщении российского Telegram-канала Astra.

"Курская область, село Званное. Уничтоженное инженерное сооружение и две группы инженерной техники", — говорится в сообщении Telegram-канала "Белгородская народная республика".

видео дня

При этом также публикуются кадры с места уничтожения техники РФ. Утверждается, что кадры сняты 28 августа.

Отметим, что ранее в пабликах появилось видео с нанесением ударов по военной технике в местности, похожей на местность на видео из села Званное.

"Российским понтонщикам в Курщине очень не везет. Однажды они уехали наводить переправу, но не доехали. Сначала отработал Старший брат, а затем инженерные машины сожгли дронами", — рассказал активист Сергей Стерненко.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Смотрите видео - в Курской области уничтожена колонна РФ:

/ Скриншот

Операция в Курской области - что известно о наступлении ВСУ

Ранее сообщалось о том, что россияне построили очередной понтонный мост через Сейм. В Курской области россияне построили уже четвертую понтонную переправу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев. В Курской области воюет подразделение Вооруженных сил Украины, в котором есть бывшие заключенные, заключившие контракт с ВСУ.

Как сообщалось ранее, в Курской области россиян берут в окружение. Украинские солдаты "вплотную стоят" на берегу реки Сейм в районе Коренево.

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