На Курщине сожгли военную колонну и понтонную переправу РФ: в Сети узнали детали

В Курской области была уничтожена еще одна колонна российских вооруженных сил, а также понтонная переправа.
Об этом свидетельствуют видео, опубликованные очевидцами, говорится в сообщении российского Telegram-канала Astra.
"Курская область, село Званное. Уничтоженное инженерное сооружение и две группы инженерной техники", — говорится в сообщении Telegram-канала "Белгородская народная республика".
При этом также публикуются кадры с места уничтожения техники РФ. Утверждается, что кадры сняты 28 августа.
Отметим, что ранее в пабликах появилось видео с нанесением ударов по военной технике в местности, похожей на местность на видео из села Званное.
"Российским понтонщикам в Курщине очень не везет. Однажды они уехали наводить переправу, но не доехали. Сначала отработал Старший брат, а затем инженерные машины сожгли дронами", — рассказал активист Сергей Стерненко.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Смотрите видео - в Курской области уничтожена колонна РФ:
Операция в Курской области - что известно о наступлении ВСУ
Ранее сообщалось о том, что россияне построили очередной понтонный мост через Сейм. В Курской области россияне построили уже четвертую понтонную переправу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев. В Курской области воюет подразделение Вооруженных сил Украины, в котором есть бывшие заключенные, заключившие контракт с ВСУ.
Как сообщалось ранее, в Курской области россиян берут в окружение. Украинские солдаты "вплотную стоят" на берегу реки Сейм в районе Коренево.
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