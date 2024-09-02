'Мы завершим эту войну': у Зеленского анонсировали внезапное увеличение ударов по РФ

Украинские военные будут наращивать интенсивность ударов по объектам на территории РФ, говорит Ермак.

https://glavred.info/ukraine/mi-zavershimo-cyu-viynu-u-zelenskogo-anonsuvali-raptove-zbilshennya-udariv-po-rf-10593722.html Ссылка скопирована

Украина нарастит удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Украинские военные увеличат интенсивность ударов по территории России. Война все больше переходит на территорию РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Если Россия думает, что удары по инфраструктуре, которые наносит Украина - это временное явление, то в Москве ошибаются. Наши удары будут только наращивать интенсивность. Не мы эту войну начинали. Но мы ее точно завершим. Россия понимает сейчас только язык силы - его понимали и другие, которые хотели изменить мировой порядок в 20 веке, как сейчас хочет РФ", - написал Ермак.

Он добавил, что завершение войны возможно только по принципам справедливости, международного права и по украинской Формуле мира.

видео дня

Ермак анонсировал наращивание интенсивности ударов по РФ / фото: скриншот

Об увеличении количества ударов по РФ сообщал и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV. По его данным, ракетные ресурсы украинского производства будут масштабироваться. Эффективным будет производство и применение украинского дрона-ракеты "Паляница".

"Ресурсы у украинского войска чем дальше, тем растут больше. И это, на самом деле, очень важно. Потому что сетуя на наших западных партнеров, нам надо искать возможности внутренние, в том числе за счет производства нашими специалистами, которые изготавливают не только дрон-ракеты "Паляница" или ракеты для комплекса "Сапсан", но и также ракеты типа "Нептун", - сказал Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ракеты украинского производства и их дальность поражения / Инфографика: Главред

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием. Новое вооружение даст эффективный "ответ" на волну российских бомбардировок Украины.

Как сообщалось ранее, еще одна страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ. Дания разрешила ВСУ бить своим оружием по территории России в Курской области.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "выбивает" от США судьбоносное решение. Украина пытается добиться от США разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по российскому тылу. Он подчеркнул, что такое решение сможет изменить ход войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред