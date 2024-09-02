Нужно опередить РФ: Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины

Украина работает с партнерами над вкладом в массовое производство украинских дальнобойных дронов, а также над реализацией ракетной программы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы начали производить дальнобойные наши дроны, а также начали работать над ракетной программой и тоже результативно", - подчеркнул он в ходе брифинга в Запорожье.
Глава государства обратил внимание на то, что на сегодняшний день для реализации этих программ Украине нужные денежные средства.
"Нам нужны деньги. Вкладывать деньги в наше производство. И сегодня я делился с премьер-министром (Нидерландов – ред.) и с другими партнерами. Мы работаем над тем, чтобы мы могли получить деньги", - отметил он.
По словам президента, в государстве на сегодняшний день этих денег не хватает для массового производства.
"То есть мы производим уже очень большое количество дальнобойных дронов, а для того, чтобы опережать Россию, нужно больше, нужно быстрее", - добавил Зеленский.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.
Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.
Как сообщалось ранее, Джо Байден пообещал мощную поддержку Украине. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит дополнительные системы ПВО
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