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Украина вошла в десятку на Паралимпиаде 2024: медальный зачет

Анна Косик
3 сентября 2024, 20:56
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Украинцам уже удалось получить 4 золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали за этот день, но впереди еще несколько соревнований.
Паралимпийские игры 2024
Украина поднялась в рейтинге Паралимпиады 2024 / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с трансляции

3 сентября, во время 6-го дня соревнований на Паралимпиаде 2024 украинские спортсмены завоевали уже 6 медалей. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта в Facebook.

Украинский пара пловец Денис Остапченко получил золотую медаль на ХѴІІ Паралимпийских играх. Он снова продемонстрировал непревзойденное мастерство в плавании, принося радость и гордость каждому украинскому болельщику.

Впоследствии Комитет сообщил, что Оксана Ботурчук получила "бронзу" в финальном забеге на 400 метров, вместе со своим гайдом Никитой Барабановым. Это уже 11-я медаль в карьере Ботурчук на Паралимпиадах.

видео дня

"Золото" сегодня также получил украинский спортсмен Игорь Цветов. Он одержал блестящую победу в соревнованиях по бегу на 100 метров на Паралимпиаде 2024.

Юрий Шенгура завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, класс S7. В этом же заплыве серебряную медаль получил другой украинский спортсмен Андрей Трусов.

Бегунье Юлии Шуляр также удалось завоевать золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 в беге на дистанции 400 метров. Что интересно - это юбилейная, 40-я медаль у Украины на Играх в Париже.

Однако для украинских спортсменов сегодня соревнования еще не закончены - впереди поединки по фехтованию, легкой атлетике, плаванию и настольному теннису.

Что такое Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта?

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта - образован 29 августа 2019 в Верховной Раде Украины IX созыва. В составе комитета 7 депутатов, председатель Комитета - Кожемякин Андрей Анатольевич. Предметом ведения Комитета являются: государственная молодежная политика; национально-патриотическое воспитание; физическая культура и массовый спорт; спорт высших достижений и спортивная деятельность; регулирование использования средств на развитие спорта, полученных от лотерей, пишет Википедия.

Украина на Паралимпиаде 2024 - что известно

Напомним, украинские паралимпийцы стартовали на соревнованиях в Париже и в первый игровой день смогли завоевать четыре медали.

Тогда же, 30 августа, Украина выиграла первую золотую медаль на Паралимпийских играх 2024. Лучшим в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S5 стал украинский пловец Александр Комаров.

На следующий день, 31 августа, Международный паралимпийский комитет сообщил, что Украина получила еще три медали на Играх в Париже 2024 года. Бронзовыми призерами Паралимпиады стали настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева. Еще две медали - "серебро" и "бронзу" завоевали толкатели ядра. Украинцы Владимир Пономаренко и Роман Данилюк одержали победу в классе F12.

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