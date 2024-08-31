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Чемпион мира воевал добровольцем: на фронт погиб знаменитый украинский кикбоксер

Алексей Тесля
31 августа 2024, 21:12
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Роман Головатюк оставил спортивную карьеру и с первых дней войны добровольцем пошел на фронт.
Головатюк
Роман Головатюк погиб на фронте / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/kpmrada, depositphotos.com/ua/

На фронте погиб украинский защитник, кикбоксер, чемпион мира, заслуженный мастер спорта Роман Головатюк.

Как говорится в сообщении Каменец-Подольского городского совета, Головатюк добровольно пошел защищать Украину от российской агрессии.

"По зову сердца Роман оставил спортивную карьеру и с первых дней войны добровольцем пошел туда, где был нужен. Это большая потеря для всей Украины. К сожалению, теперь он останется в истории Украины и нашей памяти", - отмечается в сообщении.

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Как отметили в Спортивном комитете молодежи и спорта, Роман считался одним из лучших спортсменов в кикбоксинге WAKO.

"Громко заявил о себе на всю Украину и за ее пределами в 22-летнем возрасте, когда завоевал медаль на Х Всемирных играх в Польше 2017 года. И после этого он продолжил выдающуюся спортивную карьеру: ЗМС по кикбоксингу WAKO, финалист Всемирных игр, чемпион мира, многократный обладатель Кубков мира и Европы, многократный чемпион Украины. Славный атлет, настоящий украинец, воин и герой", - рассказали в комитете.

Что известно о Романе Головатюке

Роман Головатюк родился 30 сентября 1995 года в селе Красноставцы Хмельницкой области. В 2012 году поступил в Подольский государственный аграрно-технический университет. В 2014 Головатюк начал заниматься в секции кикбоксинга.

Чемпион мира (2019 г.), двукратный обладатель Кубка мира, двукратный обладатель Кубка Европы, финалист Всемирных игр, заслуженный мастер спорта Украины.

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/ Facebook/kpmrada

Кто из известных людей ушел защищать Украину

Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Напомним, на войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. Он был Мастером спорта международного класса, членом национальной сборной и "Украинских Атаманов".

Также во время выполнения боевого задания погиб украинский популярный артист Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" Александр Сердюк.

Как сообщал Главред, во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена.

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