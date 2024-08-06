Пилот Джус мог выжить: мама погибшего летчика рассказала о важном нюансе

Мама пилота рассказывает, что эта авиакатастрофа была молниеносной.

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Пилот Джус мог выжить, но у него не открылся парашют / Коллаж: Главред, фото: ТСН, Википедия

Почти год назад в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа, в которой погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Оказалось, что у него были бы шансы выжить, если бы не одно "но". Об этом лично рассказала мама летчика Лилия Аверьянова в интервью ТСН.

Женщина утверждает, что после самолеты L-39 зацепились друг за друга на повороте и начали падать. В этот момент пилоты катапультировались, но спастись им не удалось. У летчиков не открылись парашюты.

"Так или иначе руководители полета наблюдают за этим. Это была такая молниеносная катастрофа какая-то, ужасно быстрая, когда никто рот открыть не успел. Она была практически на взлете. Они правильно отреагировали все с точки зрения закона: если угрожающая ситуация, ты обязан катапультироваться. И они это сделали. Другое дело, что не хватило высоты. Если бы это был Миг-29 — там более мощная система катапультирования, большая вероятность, что они уцелели бы все. Но те обстоятельства, когда они на небольшой достаточно высоте вынуждены были выпрыгивать — это было роковым", — говорит мама "Джуса". видео дня

Женщина вспоминает, что сразу после катастрофы ей позвонил командир эскадрильи и рассказал о столкновении. Она сразу спросила, появились ли купола. По ответу она сразу поняла, что у ее сына не открылся парашют.

"Он сказал, что вероятность того, что они выжили, очень мала. На тот момент, возможно, кто-то из них был еще жив. Потому он не мог сказать ничего. Он минут через 15 позвонил и сказал, что всех обнаружили и все погибшие. Это то, что, видимо, боится услышать любой из родственников, у которых есть кто-то на фронте. Этого звонка, вероятно, боятся все", — рассказала Лилия Аверьянова.

Авиатроща на Житомирщине - последние новости

25 августа в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус". Вместе с Андреем Пильщиковым в небе над Житомирщиной погибли майоры авиации Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

После авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота "Джуса". С первых дней полномасштабной войны он защищал украинское небо и очень помогал государству, сказал президент.

Очевидцы рассказали подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Оказалось, что самолеты зацепились друг за друга и начали кружить в небе. Один самолет вошел в землю острым углом, говорят местные жители.

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