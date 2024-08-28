Был в команде Усика и Беринчика: на войне погиб экс-боксер сборной Украины Ящук

Украина осталась без еще одного спортсмена и героя.

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Экс-боксер погиб на войне / коллаж: Главред, фото: ucoz.ua, t.me/luckypunchnet, скрин

На войне против российских агрессоров не стало цвета нации - погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук.

На странице Luckypunch.net в Facebook подтвердили трагическое известие.

"Жестокая война, которую россия развязала против украинского народа, унесла жизнь еще одного представителя бокса. Защищая родину, свою жизнь отдал бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. видео дня Спортсмен был воспитанником боксерского клуба "Максим" в городе Нетешин, Хмельницкая область, он выступал в весовой категории до 52 кг, получил звание Мастера спорта международного класса, был в составе национальной сборной и "Украинских Атаманов"", - говорится в заявлении.

Как известно, "Украинские атаманы" - полупрофессиональная боксерская команда, которая была создана в 2012 году Украинской федерацией бокса для выступления в популярной боксерской лиге World Series Boxing (WSB). В частности за нее выступали Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Денис Беринчик и другие известные украинские боксеры.

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Украинский спорт - последние новости

Как известно, недавно украинский спортсмен Жан Беленюк закончил карьеру с "бронзой". Борец и действующий нардеп снял борцовки после выступления на Олимпиаде-2024. Этот символический жест означает завершение спортивной карьеры.

В свою очередь Ломаченко наехал на нардепов, выступивших за запрет УПЦ МП. По мнению Ломаченко, народных избранников, которые решили запретить московский патриархат, ждут серьезные последствия.

Кстати, скоро будет реванш поединка Усик-Фьюри. Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал Тайсону Фьюри, как именно ему преодолеть Усика .

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