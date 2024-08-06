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Майк Тайсон рассказал Фьюри, как ему победить Усика в реванше

Степан Гафтко
6 августа 2024, 02:03
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Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал Тайсону Фьюри, как именно ему преодолеть Усика.
Майк Тайсон рассказал Фьюри, как ему победить Усика в реванше
Майк Тайсон дал рекомендации Фьюри / коллаж: Главред, фото: Википедия

Легендарный боксер и бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон посоветовал британцу Тайсону Фьюри быть более серьезным в предстоящем бою против украинца Александра Усика. Об этом сообщает ресурс sport.ua.

Ранее сообщалось, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2021 года.

"Тайсону Фьюри надо отнестись к реваншу более серьезно и он сможет победить Усика", - сказал Майк Тайсон.

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Турки Аль-Шейх, который является саудовским советником, сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Майк Тайсон также сказал, что считает, что ранее Фьюри недостаточно подготовился к бою с Усиком и легкомысленно отнесся к нему, именно поэтому и проиграл.

Новости о боксе

Напомним, 7 августа украинский боксер Александр Хижняк будет бороться за золото Олимпиады по боксу.

Напомним, что ранее, украинский боксер Александр Хижняк победил бразильца Вандерли Перейру в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг. Победа гарантировала 28-летнему спортсмену из Полтавы медаль на Олимпийских играх 2024 года.

Также украинский спортсмен по пулевой стрельбе Сергей Кулиш стал одним из победителей в своей дисциплине во время Олимпиады в Париже.

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