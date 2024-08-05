Где и когда смотреть боксерский бой Хижняка за золото Олимпиады-2024

Украинский боксер Александр Хижняк 7 августа проведет решающий бой на Олимпиаде в Париже за золотую медаль. Об этом сообщает Суспільне Спорт, именно на этом канале будет транслироваться решающий бой.
29-летний уроженец Полтавы второй раз подряд будет участвовать в главном бою Олимпиады и будет иметь шанс завоевать для Украины золотую медаль. Соперником Хижняка в золотом финале весовой категории до 80 килограммов станет казахский боксер Нурбек Оралбай. Время начала поединка - в 23:51 по киевскому времени.
Как сообщили в МОК, увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Суспільне Спорт" и региональных каналах "Суспільного", которые доступны на видеосервисе Megogo и цифровом эфирном телевидении T2. Также прямой эфир из Парижа будет доступен на сайте suspilne.media в разделе "Олимпиада-2024".
Стоит сказать, что эксперты считают фаворитом именно украинца, на его победу букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,25, а на победу Оралбая коэффициент 3,7.
Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.
На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.
Надо также заметить, что казахский спортсмен является сейчас чемпионом мира в этой весовой категории.
Олимпиада-2024 для Украины и основные события
Напомним, что ранее, украинский боксер Александр Хижняк победил бразильца Вандерли Перейру в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг. Победа гарантировала 28-летнему спортсмену из Полтавы медаль на Олимпийских играх 2024 года.
Также украинский спортсмен по пулевой стрельбе Сергей Кулиш стал одним из победителей в своей дисциплине во время Олимпиады в Париже.
Накануне стало известно, что украинская спортсменка Ирина Геращенко получила бронзовую медаль в прыжках в высоту. А Ярослава Магучих стала чемпионкой. Она завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024.
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