Еще одна победа после ОИ: Магучих одержала победу в Бриллиантовой лиге

Ярослава Магучих стала победительницей Бриллиантовой лиги, которая проходит в швейцарской Лозанне.

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Ярослава Магучих выступает в Бриллиантовой Лиге / коллаж: Главред, фото: Facebook НОКУ, ВВС

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих участвует в Бриллиантовой лиге, которая проходит в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

В секторе для прыжков в высоту победу праздновала Ярослава Магучих. Украинка единственная, кому покорилась высота 1,99м.

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Это стала уже 17 победа для Ярославы в Бриллиантовых лигах, в которых она регулярно участвует.

Кто такая Ярослава Магучих? Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

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