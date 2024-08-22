Еще одна победа после ОИ: Магучих одержала победу в Бриллиантовой лиге

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих участвует в Бриллиантовой лиге, которая проходит в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.
В секторе для прыжков в высоту победу праздновала Ярослава Магучих. Украинка единственная, кому покорилась высота 1,99м.
Это стала уже 17 победа для Ярославы в Бриллиантовых лигах, в которых она регулярно участвует.
Кто такая Ярослава Магучих?
Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.
Спорт в Украине - последние новости
Напомним, ранее стало известно, что в Суперкубке УЕФА мадридский Реал с новичком Мбаппе уверенно победил Аталанту.
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