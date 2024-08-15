Суперкубок УЕФА: Реал победил Аталанту с премьерным голом Мбаппе

Мадридский Реал в Суперкубке УЕФА уверенно обыграл Аталанту из Бергамо со счетом 2-0, впервые за "сливочных" отличился форвард Килиан Мбаппе. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, мадридский клуб с начала встречи завладел инициативой, звездное трио Родриго, Мбаппе и Винисиус постоянно угрожали воротам итальянского клуба.
Однако именно Аталанта упустила первой хорошую возможность, чтобы открыть счет во встрече. Де Рон прострелил с фланга, а его партнер попал мячом в крестовину ворот.
Во второй половине встречи, на удивление, Аталанта продолжала давить на ворота Куртуа. Именно бельгийский голкипер стал героем в нескольких эпизодах и показал удивительную реакцию, отразив "мертвые" удары.
В ответ "Реал" поднял темп и повел в счете на 59-й минуте - Винисиус обыграл защитника и вывел Вальверде на пустые ворота.
Позже первый гол за "сливочных" забил французский форвард Килиан Мбаппе. Финальные 20 минут превратились в формальность. Королевский клуб хладнокровно довел матч до логической победы и в шестой раз в истории получил Суперкубок УЕФА. "Аталанта" же достойно билась и показала высокий уровень за месяц до старта Лиги чемпионов.
Что такое Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА, или Суперкубок Европы - символический ежегодный турнир под эгидой УЕФА, который открывает европейский футбольный сезон. Турнир состоит из одного матча между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА (с 1972 до 1999 года в Суперкубке УЕФА участвовал обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА, с 2000 до 2009 года - обладатель Кубка УЕФА) прошедшего сезона.
Матч за Суперкубок проходит в конце августа перед началом футбольного сезона, который проводится по структуре "осень-весна". В это время закрывается трансферное окно, а потому команды-участники играют с обновленными составами.
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Напомним, ранее сообщалось, что Динамо Киев после потери победы с матчем с Рейнджерс на последних минутах, смогло выиграть ответный матч со счетом 2-0 на выезде в Шотландии.
Также ранее сообщалось, что в Париже завершились Олимпийские игры 2024 года, Украину представляло наименьшее число спортсменов за всю историю проведения соревнований.
После завершения ОИ эксперт рассказал, что в Украине до сих пор работает система позднего СССР, на которой паразитируют как куча спортивных функционеров, так и, к сожалению, часть спортсменов.
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