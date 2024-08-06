На последних секундах Динамо упустило победу над Рейнджерс

В Люблине Динамо принимало Рейнджерс и не смогло удержать преимущество после первого забитого гола.

https://glavred.info/sport/na-poslednih-sekundah-dinamo-upustilo-pobedu-nad-reyndzhers-10586333.html Ссылка скопирована

Главред, фото/ Динамо, футбол

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское Динамо принимало Рейнджерс. Матч завершился вничью - 1-1. Об этом сообщает издание Triuna.com.

"Динамо" впервые забило на 18-й минуте: Вивчаренко мощно пробил низом метров с 20 в дальний правый угол, Батленд отбил перед собой, Ванат был первый на добивании и отправил мяч головой в сетку. Но, к сожалению, Владислав был в очевидном офсайде - гол не засчитали.

А на 37-й "Динамо" открыло счет: Караваев увидел удобного Ваната, тот прострелил - Ярмоленко осталось лишь замкнуть его в ворота. Что тот и сделал.

видео дня

Однако "Динамо" не смогло вырвать победу, но только ничью.

Новости о футболе и украинском спорте

Напомним, ранее на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.

Также ранее сообщалось, что предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи может оказаться под угрозой из-за разногласий в Евросоюзе по бюджету. Решение по четырехлетней программе помощи должны принять на саммите 14-15 декабря.

Также стало известно, что легенду украинского футбола Андрея Шевченко назначили главой украинской ассоциации футбола.

Читайте также другие новости о спорте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред