На последних секундах Динамо упустило победу над Рейнджерс

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское Динамо принимало Рейнджерс. Матч завершился вничью - 1-1. Об этом сообщает издание Triuna.com.
"Динамо" впервые забило на 18-й минуте: Вивчаренко мощно пробил низом метров с 20 в дальний правый угол, Батленд отбил перед собой, Ванат был первый на добивании и отправил мяч головой в сетку. Но, к сожалению, Владислав был в очевидном офсайде - гол не засчитали.
А на 37-й "Динамо" открыло счет: Караваев увидел удобного Ваната, тот прострелил - Ярмоленко осталось лишь замкнуть его в ворота. Что тот и сделал.
Однако "Динамо" не смогло вырвать победу, но только ничью.
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Напомним, ранее на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.
Также ранее сообщалось, что предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи может оказаться под угрозой из-за разногласий в Евросоюзе по бюджету. Решение по четырехлетней программе помощи должны принять на саммите 14-15 декабря.
Также стало известно, что легенду украинского футбола Андрея Шевченко назначили главой украинской ассоциации футбола.
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