'Динамо' в очередной раз не оправдало надежды фанатов: итог матча за проход в ЛЧ

Киевскому "Динамо" не удалось выиграть ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Киевляне свели вничью поединок. О результатах сообщает сайт УЕФА.
"Вице-чемпион Украины взялся атаковать с первых минут. Впрочем, попытка стартового давления обернулась разве что дальним ударом Пихаленка мимо ворот. Зато "красные быки" реализовали первый момент - Дагим в контратаке сместился вдоль линии штрафной в центр и пробил в угол", - пишут на сайте УЕФА.видео дня
"Зальцбург" еще до экватора тайма мог забивать больше. В частности, Дедич отправил мяч выше ворот после врывания с фланга, Глух не попал в угол с нескольких метров, а Ео не смог акцентировано пробить. Еще один выстрел последнего с острого угла вытащил Бущан.
Несмотря на результат, "Динамо" смогло отыграться. Защитник Михавко забросил длинную передачу на Ваната, который, в свою очередь, провел гол в дальний угол.
Шансы выйти вперед "бело-синие" имели до и после перерыва. Пихаленок немного недокрутил в дальний угол, а прорыв Кабаева заблокировали. Ванат же в пробил выше ворот в касание после прострела Ярмоленко. Между этими возможностями транжирили моменты и хозяева. Байду дважды бил из пределов штрафной - попал в защитника и не попал в рамку.
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Напомним, ранее на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.
Также ранее сообщалось, что предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи может оказаться под угрозой из-за разногласий в Евросоюзе по бюджету. Решение по четырехлетней программе помощи должны принять на саммите 14-15 декабря.
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