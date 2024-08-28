'Динамо' в очередной раз не оправдало надежды фанатов: итог матча за проход в ЛЧ

Киевское "Динамо" по итогам двух матчей уступило австрийскому "Зальцбургу" и не вышло в основной этап Лиги Чемпионов.

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Динамо не прошло в Лигу Чемпионов / коллаж: Главред, фото: Википедия, ФФУ

Киевскому "Динамо" не удалось выиграть ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Киевляне свели вничью поединок. О результатах сообщает сайт УЕФА.

"Вице-чемпион Украины взялся атаковать с первых минут. Впрочем, попытка стартового давления обернулась разве что дальним ударом Пихаленка мимо ворот. Зато "красные быки" реализовали первый момент - Дагим в контратаке сместился вдоль линии штрафной в центр и пробил в угол", - пишут на сайте УЕФА. видео дня

"Зальцбург" еще до экватора тайма мог забивать больше. В частности, Дедич отправил мяч выше ворот после врывания с фланга, Глух не попал в угол с нескольких метров, а Ео не смог акцентировано пробить. Еще один выстрел последнего с острого угла вытащил Бущан.

Несмотря на результат, "Динамо" смогло отыграться. Защитник Михавко забросил длинную передачу на Ваната, который, в свою очередь, провел гол в дальний угол.

Шансы выйти вперед "бело-синие" имели до и после перерыва. Пихаленок немного недокрутил в дальний угол, а прорыв Кабаева заблокировали. Ванат же в пробил выше ворот в касание после прострела Ярмоленко. Между этими возможностями транжирили моменты и хозяева. Байду дважды бил из пределов штрафной - попал в защитника и не попал в рамку.

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