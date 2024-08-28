УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Динамо" в очередной раз не оправдало надежды фанатов: итог матча за проход в ЛЧ

Степан Гафтко
28 августа 2024, 01:18
6
Киевское "Динамо" по итогам двух матчей уступило австрийскому "Зальцбургу" и не вышло в основной этап Лиги Чемпионов.
'Динамо' в очередной раз не оправдало надежды фанатов: итог матча за проход в ЛЧ
Динамо не прошло в Лигу Чемпионов / коллаж: Главред, фото: Википедия, ФФУ

Киевскому "Динамо" не удалось выиграть ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Киевляне свели вничью поединок. О результатах сообщает сайт УЕФА.

"Вице-чемпион Украины взялся атаковать с первых минут. Впрочем, попытка стартового давления обернулась разве что дальним ударом Пихаленка мимо ворот. Зато "красные быки" реализовали первый момент - Дагим в контратаке сместился вдоль линии штрафной в центр и пробил в угол", - пишут на сайте УЕФА.

видео дня

"Зальцбург" еще до экватора тайма мог забивать больше. В частности, Дедич отправил мяч выше ворот после врывания с фланга, Глух не попал в угол с нескольких метров, а Ео не смог акцентировано пробить. Еще один выстрел последнего с острого угла вытащил Бущан.

Несмотря на результат, "Динамо" смогло отыграться. Защитник Михавко забросил длинную передачу на Ваната, который, в свою очередь, провел гол в дальний угол.

Шансы выйти вперед "бело-синие" имели до и после перерыва. Пихаленок немного недокрутил в дальний угол, а прорыв Кабаева заблокировали. Ванат же в пробил выше ворот в касание после прострела Ярмоленко. Между этими возможностями транжирили моменты и хозяева. Байду дважды бил из пределов штрафной - попал в защитника и не попал в рамку.

Украинские спортсмены - все новости

Напомним, ранее на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.

Также ранее сообщалось, что предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи может оказаться под угрозой из-за разногласий в Евросоюзе по бюджету. Решение по четырехлетней программе помощи должны принять на саммите 14-15 декабря.

Также стало известно, что легенду украинского футбола Андрея Шевченко назначили председателем украинской ассоциации футбола.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Украина новости спорта
Реклама

Главное за день

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

00:47 Украина
"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

00:26 Украина
В центре Украины построят АЭС: в "Энергоатоме" выдали важное заявление

В центре Украины построят АЭС: в "Энергоатоме" выдали важное заявление

23:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания 24381

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в Энергоатоме отреагировали на слухи 11414

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали 10253

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали

Гороскоп Таро на сентбярь 2024: Козерогам - подарок, Водолеям - праздник, Рыбам - завершение 7207

Гороскоп Таро на сентбярь 2024: Козерогам - подарок, Водолеям - праздник, Рыбам - завершение

Последние новости

01:30

Самый привлекательный артист Украины Гнатковский рассказал про жену и сыновей

01:18

"Динамо" в очередной раз не оправдало надежды фанатов: итог матча за проход в ЛЧ

00:47

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

00:26

"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

00:03

"Самоуничтожился": полковник ФСБ РФ подавился мясом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

27 августа, вторник
23:58

Джамала показала свой "молодильный" подарок

23:42

В центре Украины построят АЭС: в "Энергоатоме" выдали важное заявление

23:38

"Не знал, выживу ли": Винник рассказал о своей болезниВидео

23:33

Известный украинский актер женился - первые подробности свадьбы

Реклама
23:32

Польша передаст Украине свои МиГ-29, но есть условие - Минобороны Польши

23:22

Удар по режиму Кремля: Гудков раскрыл сокрушительные последствия боев в Курской областиВидео

23:22

Возвращение с Запада на Восток: Лукашенко о переходе на сторону Украины

23:20

Популярная советская артистка оказалась в реанимации на грани

23:18

Как сделать гель для стирки своими руками за 5 минут: простой рецепт с идеальным результатомВидео

22:56

"Интересные истории": Ксения Мишина с сыном попали в больницу

22:51

"Все в глубокой скорби": известный украинский артист погиб на фронте

22:49

"Человека привалило": видео с первыми минутами после удара по гостинице в Кривом РогеФотоВидео

22:40

Откроет путь к двум крупным городам: эксперт раскрыл угрозы наступления РФ на Покровск

22:30

У РФ осталось три носителя "Кинжалов": аналитик о ситуации с авиацией врага

22:28

"Я сейчас покажу, как жарить картофель": невероятный рецепт - просто "вау"Видео

Реклама
22:17

Украина контролирует 1294 км² на Курщине: Коваленко поразил скоростью продвижения ВСУ

21:46

История не учит ничему: россияне построили очередной понтонный мост через Сейм

21:32

Сэкономит время на кухне: чрезвычайно простой рецепт, как приготовить борщевую заправкуВидео

21:07

Боев чуть меньше, но город почти пал: военный о ситуации в Часовом Яру

20:48

В Украине ощутимо "упали" цены на популярные летние овощи и фрукты: что подешевело

19:56

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:51

Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизацииВидео

19:21

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:10

Как Украина отбила самую масштабную атаку РФмнение

18:52

Запад может остаться без поставки военного оборудования: что задумал Китай - FT

18:45

Почему украинские коты не "м'явкають": какую ошибку мы часто делаемВидео

18:36

Будут ли жесткие отключения света осенью: эксперты сказали, чего ждать украинцам

18:34

Почему развелись Абрамов и Алсу: адвокат озвучил тайную причину

18:26

"ГУР умеет удивить": Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

18:25

Не прошло и два года: Слава Каминская показала возлюбленного на общем портрете

18:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут мячик за 8 секунд: самая сложная оптическая иллюзия

18:21

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

17:54

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

17:53

6 самых лучших вариантов, как скрыть живот одеждой: советы от модельера Андре ТанаВидео

Реклама
17:29

Байден в "космосе": путинист Дюжев сделает из президента США нищего русского пенсионера

17:25

Почему нельзя пить кофе перед походом в магазин - объяснение психологов

17:21

"Результат будет через две недели": Зеленский сделал заявление о возвращении украинцев

17:15

Двойная трагедия: в семье Мэрайи Кэрри случилось горе

16:49

На всю семью наведется порча: с кем нельзя разговаривать 28 августа - приметы

16:32

Оккупанты вышли на крайний рубеж: удастся ли ВСУ остановить наступление на Покровск

16:32

Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

16:07

Что случилось с Меладзе после развода с женой - детали

16:06

В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

15:48

Впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ - Зеленский

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять