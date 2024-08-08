УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Закончил карьеру с "бронзой": Беленюк взял медаль Олимпиады-2024

Мария Николишин
8 августа 2024, 21:38
73
В поединке за третье место украинец одолел представителя Польши Аркадиуша Кулинича.
Закончил карьеру с 'бронзой': Беленюк взял медаль Олимпиады-2024
Беленюк получил "бронзу" Олимпиады-2024 / коллаж: Главред, фото: НОК Украины

Украинский спортсмен Жан Беленюк завоевал "бронзу" Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов. Об этом сообщает НОК Украины.

Известно, что в поединке за третье место украинец одолел представителя Польши Аркадиуша Кулинича - 3:1.

К тому же, борец и действующий нардеп снял борцовки после выступления на Олимпиаде-2024. Этот символический жест означает завершение спортивной карьеры.

видео дня

Также стоит заметить, что Беленюк - олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016. Теперь в его коллекции есть бронза Парижа-2024.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.

На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

Олимпиада-2024 - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал на Олимпийских играх-2024 в Париже. Беленюк в весовой категории до 87 кг в четвертьфинале победил казахстанского борца Нурсултана Турсинова со счетом 7:3.

7 августа Украинский борец Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг одержал победу в полуфинале Олимпийских игр-2024.

8 августа стало известно, что украинский спортсмен Парвиз Насибов, который выступает в соревнованиях на Олимпиаде по греко-римской борьбе, уступил в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6. Таким образом он завоевал для Украины серебряную медаль.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Жан Беленюк новости спорта Олимпиада-2024
Реклама

Главное за день

Будет жестко влиять на здоровье и самочувствие: страну накроет сильная магнитая буря

Будет жестко влиять на здоровье и самочувствие: страну накроет сильная магнитая буря

22:50 Синоптик
США "дали добро" на операцию в Курской области: заявление Пентагона

США "дали добро" на операцию в Курской области: заявление Пентагона

22:27 Украина
Начала переговоров с РФ на втором Саммите мира не будет: Ермак назвал другую цель

Начала переговоров с РФ на втором Саммите мира не будет: Ермак назвал другую цель

22:26 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Паскудные для Украины : стали известны главные требования России для окончания войны 3200

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 2630

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах 2532

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года 2120

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

Последние новости

22:57

Скрывала глаза за очками: София Ротару засветилась в ресторане – как она выглядит

22:57

Раненого актера-воина Андрея Валенского ограбили мошенники - подробности

22:50

Будет жестко влиять на здоровье и самочувствие: страну накроет сильная магнитая буря

22:27

США "дали добро" на операцию в Курской области: заявление Пентагона

22:26

Начала переговоров с РФ на втором Саммите мира не будет: Ермак назвал другую цель

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
22:24

Единое правило для всех: почему в Австрии тело человека могут "выселить" с кладбищаВидео

22:24

СНГ нужно держаться вместе: Лукашенко заговорил о крахе России

22:13

"Похож на бомжа": путинист Филипп Киркоров окончательно слетел с катушек

21:49

Россияне рвут и мечут: Алла Пугачева разгромила российских пропагандистов

Реклама
21:47

В РФ знали о планах атаки на Курскую область, но проигнорировало их - Bloomberg

21:40

Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курскоммнение

21:38

Закончил карьеру с "бронзой": Беленюк взял медаль Олимпиады-2024

21:30

Триумфальное возращение: на арене Евровидения-2025 появился еще один конкурсант

21:15

Был шанс отрезать Крым: известно, какая операция ВСУ могла стать ключевой в войне

21:12

Топ-5 лучших комедий: фильмы, которые поднимут даже самое плохое настроение

21:08

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

21:02

Не дотянул до "золота": Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде

20:45

"Невозможное стало возможным": у Зеленского объяснили реакцию мира на кризис в Курске

20:03

Не Крымский мост: ВСУ могут изменить ход войны в Украине - куда нужно ударитьВидео

19:57

The Telegraph: у операции в Курской области есть три цели

Реклама
19:54

Jerry Heil призналась, какой известный мужчина помог ей построить карьеру

19:52

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

19:19

Обмануть никто не сможет: как проверить серебро на подделку магнитом и бумагой

19:11

4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

19:00

Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиноймнение

18:51

Как определить фальшивые доллары: правила проверки, чтобы не влететь в "копеечку"Видео

18:47

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

18:30

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

18:28

4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровьюВидео

18:12

Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

18:12

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

17:53

Включение Суджи в состав Сумского района: что ответили в Украине

17:38

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:31

Ответ неочевиден: что на самом деле означает "G" в 5G и чем он отличается от 4G

17:30

Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

17:20

Бизнес принимает вызовы: Интеррыбфлот демонстрирует устойчивость в условиях энергетического кризиса новости компании

16:55

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

16:54

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

16:45

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

16:40

Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

Реклама
16:26

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

16:14

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

16:14

Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

16:01

В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известноФото

15:46

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

15:42

Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно" - блогер Иванов

15:41

Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

15:28

Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в СШАВидео

15:27

F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

15:16

Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять