Закончил карьеру с 'бронзой': Беленюк взял медаль Олимпиады-2024

В поединке за третье место украинец одолел представителя Польши Аркадиуша Кулинича.

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Беленюк получил "бронзу" Олимпиады-2024 / коллаж: Главред, фото: НОК Украины

Украинский спортсмен Жан Беленюк завоевал "бронзу" Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов. Об этом сообщает НОК Украины.

Известно, что в поединке за третье место украинец одолел представителя Польши Аркадиуша Кулинича - 3:1.

К тому же, борец и действующий нардеп снял борцовки после выступления на Олимпиаде-2024. Этот символический жест означает завершение спортивной карьеры.

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Также стоит заметить, что Беленюк - олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016. Теперь в его коллекции есть бронза Парижа-2024.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии. На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

Олимпиада-2024 - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал на Олимпийских играх-2024 в Париже. Беленюк в весовой категории до 87 кг в четвертьфинале победил казахстанского борца Нурсултана Турсинова со счетом 7:3.

7 августа Украинский борец Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг одержал победу в полуфинале Олимпийских игр-2024.

8 августа стало известно, что украинский спортсмен Парвиз Насибов, который выступает в соревнованиях на Олимпиаде по греко-римской борьбе, уступил в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6. Таким образом он завоевал для Украины серебряную медаль.

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