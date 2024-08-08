УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Не дотянул до "золота": Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде

Степан Гафтко
8 августа 2024, 21:02
41
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Не дотянул до 'золота': Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде
Серебряная медаль для Украины в борьбе на Олимпиаде / коллаж: Главред, фото: УНИАН, НОК Украины

Украинский спортсмен, выступающий в соревнованиях на Олимпиаде по греко-римской борьбе, уступил в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6. Таким образом он завоевал для Украины серебряную медаль. Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее Насибов на последних секундах поединка вырвал победу в 1/8 финала у четвертого сеяного серба Мате Немеша (3:2). Позже, на стадии 1/4 финала украинский спортсмен выбил пятого сеяного Амантура Исмаилова из Кыргызстана (7:6).

видео дня

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.

На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

В финал Насибов попал благодаря невероятной победе над лидером мирового рейтинга азербайджанцем Хасратом Джафаровым.

Насибов - серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2023, 2024).

Олимпиада в Париже - медали украинских спортсменов

Напомним, накануне украинский боксер Александр Хижняк выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Париже.

Ранее на Олимпиаде-2024 в понедельник, 5 августа, украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в финале упражнений на параллельных брусьях. Илья Ковтун завоевал серебряную медаль с результатом 15,500 баллов.

Также Украина завоевала три медали на Олимпийских играх в Париже. Ирина Геращенко завоевала бронзу в прыжках в высоту, прыгнув на 1,95 метра. Ярослава Магучих стала чемпионкой, преодолев высоту в два метра и получив золотую медаль.

Читайте также другие спортивные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Париж новости спорта Олимпиада-2024
Реклама

Главное за день

Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курском

Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курском

21:40 Мнения
Закончил карьеру с "бронзой": Беленюк взял медаль Олимпиады-2024

Закончил карьеру с "бронзой": Беленюк взял медаль Олимпиады-2024

21:38 Спорт
Не дотянул до "золота": Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде

Не дотянул до "золота": Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде

21:02 Спорт
Все главные новости
Реклама

Популярное

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 6398

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Паскудные для Украины : стали известны главные требования России для окончания войны 2872

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах 2474

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 2285

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

Последние новости

21:49

Россияне рвут и мечут: Алла Пугачева разгромила российских пропагандистов

21:47

В РФ знали о планах атаки на Курскую область, но проигнорировало их - Bloomberg

21:40

Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курскоммнение

21:38

Закончил карьеру с "бронзой": Беленюк взял медаль Олимпиады-2024

21:30

Триумфальное возращение: на арене Евровидения-2025 появился еще один конкурсант

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
21:15

Был шанс отрезать Крым: известно, какая операция ВСУ могла стать ключевой в войне

21:12

Топ-5 лучших комедий: фильмы, которые поднимут даже самое плохое настроение

21:08

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

21:02

Не дотянул до "золота": Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде

Реклама
20:45

"Невозможное стало возможным": у Зеленского объяснили реакцию мира на кризис в Курске

20:03

Не Крымский мост: ВСУ могут изменить ход войны в Украине - куда нужно ударитьВидео

19:57

The Telegraph: у операции в Курской области есть три цели

19:54

Jerry Heil призналась, какой известный мужчина помог ей построить карьеру

19:52

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

19:19

Обмануть никто не сможет: как проверить серебро на подделку магнитом и бумагой

19:11

4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

19:00

Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиноймнение

18:51

Как определить фальшивые доллары: правила проверки, чтобы не влететь в "копеечку"Видео

18:47

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

18:30

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

Реклама
18:28

4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровьюВидео

18:12

Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

18:12

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

17:53

Включение Суджи в состав Сумского района: что ответили в Украине

17:38

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:31

Ответ неочевиден: что на самом деле означает "G" в 5G и чем он отличается от 4G

17:30

Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

17:20

Бизнес принимает вызовы: Интеррыбфлот демонстрирует устойчивость в условиях энергетического кризиса новости компании

16:55

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

16:54

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

16:45

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

16:40

Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

16:26

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

16:14

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

16:14

Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

16:01

В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известноФото

15:46

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

15:42

Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно" - блогер Иванов

15:41

Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

15:28

Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в СШАВидео

Реклама
15:27

F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

15:16

Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область

14:44

Маски сброшены: Klavdia Petrivna раскрыла свою личностьФото

14:40

Дан Балан заговорил на украинском: россияне, как обычно, истерят

14:39

Армия РФ может устроить котел на Донбассе: генерал описал опасность и назвал направление

14:38

20 лет "Отчаянным домохозяйкам": как сейчас выглядят главные героини сериала

14:31

Операция в приграничной Курской области уже оправданамнение

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюансВидеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять