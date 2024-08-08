Не дотянул до 'золота': Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде

Украинский спортсмен, выступающий в соревнованиях на Олимпиаде по греко-римской борьбе, уступил в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6. Таким образом он завоевал для Украины серебряную медаль. Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.
Напомним, что ранее Насибов на последних секундах поединка вырвал победу в 1/8 финала у четвертого сеяного серба Мате Немеша (3:2). Позже, на стадии 1/4 финала украинский спортсмен выбил пятого сеяного Амантура Исмаилова из Кыргызстана (7:6).
Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.
На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.
В финал Насибов попал благодаря невероятной победе над лидером мирового рейтинга азербайджанцем Хасратом Джафаровым.
Насибов - серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2023, 2024).
Олимпиада в Париже - медали украинских спортсменов
Напомним, накануне украинский боксер Александр Хижняк выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Париже.
Ранее на Олимпиаде-2024 в понедельник, 5 августа, украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в финале упражнений на параллельных брусьях. Илья Ковтун завоевал серебряную медаль с результатом 15,500 баллов.
Также Украина завоевала три медали на Олимпийских играх в Париже. Ирина Геращенко завоевала бронзу в прыжках в высоту, прыгнув на 1,95 метра. Ярослава Магучих стала чемпионкой, преодолев высоту в два метра и получив золотую медаль.
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