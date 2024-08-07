Беленюк и Насибов ярко пробились в полуфинал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал на Олимпийских играх-2024 в Париже. Беленюк в весовой категории до 87 кг в четвертьфинале победил казахстанского борца Нурсултана Турсинова со счетом 7:3. Об этом стало известно из результатов поединков.
Насибов (весовая категория до 67 кг) в четвертьфинале одолел Амантура Исмаилова из Кыргызстана со счетом 7:6. В 1/8 финала он победил серба Мате Немеша со счетом 3:2. Жан Беленюк в стартовой схватке одолел китайца Хайтао Цяня со счетом 7:1.
В полуфинале соперником Беленюка будет 22-летний представитель Ирана Алиреза Мохмадипиани. Насибов будет бороться с азербайджанцем Хасратом Джафаровым. Бои в полуфинале состоятся в среду, 7 августа, около 20:00 по киевскому времени.
Беленюк является действующим олимпийским чемпионом. Он завоевал золото на Олимпийских играх-2020 в Токио и серебро на Олимпиаде в Рио-2016. Насибов выиграл серебро на Олимпиаде-2020.
Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.
На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин.
Олимпиада-2024 - какие медали завоевали украинцы
Напомним, на Олимпиаде-2024 в понедельник, 5 августа, украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в финале упражнений на параллельных брусьях. Илья Ковтун завоевал серебряную медаль с результатом 15,500 баллов.
Также Украина завоевала три медали на Олимпийских играх в Париже. Ирина Геращенко завоевала бронзу в прыжках в высоту, прыгнув на 1,95 метра. Ярослава Магучих стала чемпионкой, преодолев высоту в два метра и получив золотую медаль
Как сообщал Главред, во время финального противостояния в командной сабле золотыми чемпионками Олимпиады-2024 стали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.
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