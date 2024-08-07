Украинскую каноистку заподозрили в пропаганде на Олимпиаде-2024: что она сделала

Международная федерация каноэ разглядела признаки пропаганды в надписи на лодке украинской спортсменки.

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В надписи "Я Украинка" МФК увидела признаки пропаганды / Коллаж: Главред, фото: Anastasiia Rybachok, скриншот

Украинскую каноистку Анастасию Рыбачок, которая участвует в Олимпиаде-2024 заставили закрасить часть надписи "I am Ukrainian" на ее лодке. Об этом сообщила компания-спонсор BGV Group в Facebook.

Как известно, Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной, такие как "Stop the War". Однако и в надписи "Я украинка" Международная федерация каноэ разглядела признаки пропаганды.

"Надпись "I am Ukrainian" была важной для всей команды. Об этом Анастасия неоднократно подчеркивала во время пресс-конференции в Житомире. Дизайн изображения на каноэ Анастасия Рыбачок разработала самостоятельно, вложив контекст важнейшей самоидентичности и украинской несокрушимости", - говорится в сообщении компании. видео дня

Сама спортсменка пока не прокомментировала решение комитета, но в сети появились фото с закрашенной частью надписи на каноэ Анастасии.

Заметим, что Рыбачок вместе с Людмилой Лузан автоматически прошли в полуфинал каноэ-двойки на Олимпийских играх-2024. Произошло это в первый день соревнований в гребле на байдарках и каноэ на Играх в Париже. Следующий заплыв спортсменки будет завтра, 8 августа.

Что такое BGV Group Management? BGV Group Management - это инвестиционная компания, которая была основана в 2015 году с целью создания инновационных, передовых, высокоэффективных и уникальных предприятий в Украине для того, чтобы способствовать экономическому развитию и росту страны, говорится на сайте компании.

Украина на Олимпиаде-2024 - последние новости

Недавно Украина пополнила свою копилку еще тремя медалями на Олимпийских играх в Париже. Украинская спортсменка Ирина Геращенко получила бронзовую медаль в прыжках в высоту. А Ярослава Магучих стала чемпионкой. Она завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024. После этого стало известно о том, что Михаил Кохан стал бронзовым призером по метанию молота.

Накануне, во время финального противостояния в командной сабле, золотыми чемпионками Олимпиады-2024 стали четыре украинские фехтовальщицы Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

Напомним, на Олимпиаде-2024 также был разыгран комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. Среди победителей - украинский спортсмен Сергей Кулиш, который получил серебряную медаль.

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