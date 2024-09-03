Еще два 'золота': в каких дисциплинах Украина лучшая на Паралимпиаде-2024

После пятого соревновательного дня на Паралимпийских играх в Париже украинская команда завоевала еще восемь наград, две из них золотые. Об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.
2 сентября украинские паралимпийцы выиграли две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Чемпионами в своих видах спорта стали пловец Денис Остапченко и бегун Игорь Цветов.
Открыл медальный день для сборной Украины Андрей Трусов. Он финишировал вторым на 400-метровке вольным стилем (класс S7). На решающих 50 м украинский пловец опередил конкурента в борьбе за "серебро" на 0.1 секунды.
В заплыве на 50 метров на спине победу одержал Денис Остапченко. В этой дисциплине на подиум победителей поднялся еще один украинский спортсмен, Сергей Паламарчук завоевал бронзу.
В заплыве на 50 метров вольным стилем украинцы снова отличились вдвойне, серебро выиграл Илья Яременко, а бронзу получил Алексей Вирченко. Стоит сказать, что наш третий спортсмен в этой дисциплине Максим Веракса занял четвертое место.
Бегун Игорь Цветов стал трехкратным чемпионом Паралимпийских игр. В забеге на 100 м он с личным рекордом опередил двух "нейтральных" соперников. Победное время украинца - 11.43 секунд.
"Бронзу" в прыжках в длину получил Александр Литвиненко. Также бронзовую медаль для украинской команды принесла Зоя Овсий, которая метала диск.
По итогам пяти игровых дней Украина занимает десятое место. На первом месте, как и вчера, остается команда Китая. Второе место занимают спортсмены из Британии, на третьей строчке паралимпийцы из США.
Паралимпийские игры 2024 (Паралимпиада-2024)
Летние Паралимпийские игры 2024 (официально - XVII летние Паралимпийские игры) пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2024 года, пишет Википедия.
Результаты Украины на Паралимпиаде-2024 - последние новости
Напомним, 28 августа в Париже стартовали Паралимпийские игры 2024 года. От Украины участие будет принимать 140 спортсменов, среди которых 96 мужчин и 44 женщины.
Ранее стало известно, что первое "золото" на Паралимпиаде для Украины принес Александр Комаров в плавании.
Накануне, 1 сентября, украинская команда завоевала две золотые медали на Паралимпиаде в Париже.
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