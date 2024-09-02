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Уверенно вперед: результаты четвертого дня Паралимпиады-2024 для Украины

Степан Гафтко
2 сентября 2024, 02:35
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На Паралимпийских играх в Париже украинская сборная показывает хорошие результаты и поднялась в общекомандном зачете.
Уверенно вперед: результаты четвертого дня Паралимпиады-2024 для Украины
Паралимпиада-2024 / коллаж: Главред, фото: Facebook/Валерий Сушкевич, facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Завершился четвертый день на Паралимпийских играх в Париже. По его результатам украинская сборная пока занимает 11 общекомандное место. Об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

После 1 сентября украинская команда завоевала уже три золотые медали, а также серебряные и бронзовые и сумела закрепиться на 11 общекомандном месте.

видео дня

Какие медали завоевали украинцы 1 сентября

Михаил Сербин с мировым рекордом (финишировал за 1:05.84 минуты) получил "золото" в плавании на стометровке на спине в классе S11. Стоит подчеркнуть, что в этом заплыве Украина кроме "золота" получила еще и бронзовую медаль, которую удалось завоевать Даниилу Чуфарову.

Также золотую медаль для нас принесла легкоатлетка Оксана Зубковская, которая победила в прыжках в длину в классе T12.

Серебряную медаль для нашей страны принес в этот день Роман Полянский (академическая гребля, одиночки, класс PR1) и дебютант Паралимпиады Игорь Семенихин в плавании на дистанции 100 м брассом класс SB5.

Почетную "бронзу" в актив записали Евгений Богодайко (плавание, 100 м брассом, класс SB6), Анна Гонтарь (плавание, 100 м брассом, класс SB5) и Артем Колинько, который добыл историческую для Украины медаль по боччи - спортивной игре с мячом на точность.

Уверенно вперед: результаты четвертого дня Паралимпиады-2024 для Украины
Артем Колинько / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сейчас у Украины есть уже три золотые медали, а также десять серебряных и четырнадцать бронзовых. Если же суммировать все медали, то Украина вместе с США и Бразилией делит четвертое общекомандное место.

Лидером пока остается Китай, в активе которого уже есть 33 золотые медали. На втором месте, по состоянию на первое сентября, расположилась Великобритания, на третьем США.

Паралимпийские игры 2024 (Паралимпиада-2024)

Летние Паралимпийские игры 2024 (официально - XVII летние Паралимпийские игры) пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2024 года, пишет Википедия.

Украина на Паралимпиаде-2024 - последние новости

Напомним, 28 августа в Париже стартовали Паралимпийские игры 2024 года. От Украины участие будет принимать 140 спортсменов, среди которых 96 мужчин и 44 женщины.

Ранее стало известно, что первое "золото" на Паралимпиаде для Украины принес Александр Комаров в плавании.

Также позже сообщалось, что украинская спортсменка по прыжкам в длину Оксана Зубковская торжествовала на Параолимпийских играх-2024 в Париже. Украинка получила золотую медаль.

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