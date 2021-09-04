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Украинец Цветов снова отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

4 сентября 2021, 11:18

Игорь Цветов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в беге на 200 метров. Россиянин Дмитрий Сафронов выиграл "золото", Артемом Калашян — "бронзу".

Игорь Цветов
Игорь Цветов не подошел к россиянам на пьедестале. / facebook.com/igor.tsvietov.001

Во время торжественной церемонии на Паралимпиаде-2020 года в Токио 27-летний украинский легкоатлет Игорь Цветов снова не стал делать совместное фото с российскими спортсменами.

Цветов не подошел к россиянам на пьедестале. Во время фотографирования призеров он стоял отдельно. При этом он хлопал во время вручения медалей, передает sport-express.ru.

Цветов стал вторым в забеге на 200 метров в категории T35 ( спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).

Победу выборол россиянин Дмитрий Сафронов, установив мировой рекорд. Третьим стал еще один россиянин Артем Калашян.

Сафронов, комментируя поступок Цветова 30 августа, сказал, что это личное дело украинца.

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"Он (Цветов, - ред.) сказал: "Это любовь к Родине", – отметил Сафронов в интервью ТАСС.

Как сообщал Главред, 30 августа во время церемонии награждения Игорь Цветов уже отказывался от совместного фото с бегунами с ПКР (Паралимпийский комитет России).

В РФ остро отреагировали на отказ Цветова от совместного фото с россиянами на Паралимпиаде. Там заявили, что в Украине якобы "внушают ненависть" по отношению к РФ.

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