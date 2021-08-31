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"С русскими сидеть не будем": в РФ истерят после отказа Цветова от совместного фото на Паралимпиаде

31 августа 2021, 10:40
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В Украине якобы "внушают ненависть" по отношению к РФ, говорит Светлана Журова.

Цветов, Паралимпиада
Игорь Цветов / mynewsonline24.ru

В России остро отреагировали на отказ украинского бегун с ДЦБ Игоря Цветова от совместного фото с россиянами на Паралимпиаде в Токио.

"Спортсмены — заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины", — заявил российский комментатор Дмитрий Губерниев, пишет sport-express.ru.

Он утверждает, что на открытии Паралимпиады якобы была ситуация, когда спортсмены из РФ слышали сигнал со стороны руководителя Паралимпийского комитета Украины: "Ребята, отдыхаем, с русскими сидеть не будем".

Глава ПКР Павел Рожков заявил о том, что всегда поддерживал украинский спорт, а в Украине его внесли в список "врагов государства": "Поэтому если люди идиоты, можно им только в ответ посмеяться".

"Украинских спортсменов просто накачали, — считает депутат Госдумы РФ Светлана Журова. — Они понимают, что заработают свои дивиденды. Вспомните, какого года рождения эти спортсмены. Их ничего не связывает с Россией — так, как старшее поколение. Ждать от этих людей чего-то другого не стоит, ибо им уже 20 лет внушают ненависть к нашей стране. Если политики давят на спортсменов, то что они будут делать?".

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По ее убеждению, в Украине спортсменов якобы "ждут санкции".

"У каждого спортсмена своя мотивация, когда он совершает подобное действие. Это даже не политизация, а просто была прокачка. Люди считают, что это не политика, а позиция, которую они высказывают. Но спортсмен таким образом проявляет неуважение! Паралимпийский комитет должен ограничить подобные действия, это просто ненормально!", - добавила Журова.

Напомним, ранее сообщалось отом, что украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет и попала в пятерку лидеров.

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