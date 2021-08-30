Феерия на Паралимпиаде: украинцы завоевали еще 6 медалей и ворвалась в пятерку лидеров

Украинцы успешно выступают на Паралимпийских играх / REUTERS

Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще двумя золотыми медалями.

Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, а Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису среди женщин в классе 6, сообщается в Twitter Паралимпийских игр.

"В первой медальной гонке по плаванию Андрей Трусов побеждает на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7 с мировым рекордом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Токио также состоялся финал по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди мужчин в классе SH1. В финале участие принимали два украинца - Андрей Дорошенко и Юрий Стоев. Дорошенко занял второе место.

В свою очередь Ирина Щетник завоевала "бронзу" по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин в классе SH1.

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Вместе с тем Виктор Дидух стал серебряным призером по настольному теннису среди мужчин в классе 8.

Также легкоатлет Игорь Цветов стал вторым в беге на дистанции 100 метров, завоевав серебро Паралимпийских игр.

Добавим, что после завоеванных медалей Украина попала в пятерку лидеров на Паралимпийских играх в Токио. На счету сборной уже 12 золотых медалей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Марьяна Шевчук стала чемпионкой Паралимпиады, одержав уверенную победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг.

Отметим, что в первой попытке Шевчук подняла 125 килограммов, а вторую и третью ей не засчитали.