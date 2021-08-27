Новый триумф Украины на Паралимпиаде: Шевчук выиграла золото в пауэрлифтинге

Марьяна Шевчук / НКСИУ

Сборная Украины завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Марьяна Шевчук стала чемпионкой Паралимпиады, одержав уверенную победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг.

Отметим, что в первой попытке Шевчук подняла 125 килограммов, а вторую и третью ей не засчитали.

Еще две медали украинских паралимпийцев

Украинские спортсмены Владислав Белый и Юлия Павленко завоевали серебряную и бронзовые медали на Паралимпиаде в Токио.

/ Facebook/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

"Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике - тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду", - сообщает Паралимпийский комитет Украины в Facebook.

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/ Facebook/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Напомним, первое золото Паралимпийских игр для Украины завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.

Украинка Елизавета Мерешко финишировала с олимпийским рекордом 33.11 сек.

Как известно, Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября.