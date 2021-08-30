Украинский бегун отказался от фото с россиянами на пьедестале Паралимпиады 2020

Игорь Цветов / facebook.com/igor.tsvietov.001

На Паралимпиаде-2020 в Токио украинский бегун Игорь Цветов выиграл серебряную награду на дистанции 100 метров. Во время церемонии награждения спортсмен отказался от совместного фото с бегунами с ПКР (Паралимпийский комитет России).

В финале забега Цветов боролся за "золото" с тремя бегунами из ПКР - Дмитрием Сафроновым, Артемом Калашяном и Давидом Джатиевым.

Украинцу удалось обогнать Калашяна и Джатиева, а вот Сафронов его опередил.

После забега спортсмены вышли на церемонию награждения. Представители ПКР предложили Цветову сделать совместное фото призеров.

Но украинский бегун от фото отстранился.

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"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", - отметил спортсмен.

Он также поблагодарил всех за поддержку. И извинился за то, что не принес "золото".

"Впереди еще одна дистанция в 200 м. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал", - добавил он.

"Игорь ты большой молодец! И оставайся таким!!!", "От всех нас, горячо поздравляем! Честь и уважение!", "Молодец! Успеха на 200-метровке", - пишут в Сети.

Конфликт с Магучих на Олимпиаде:

Напомним, ранее Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

"По поводу травли ребенка. Ему 19 лет - я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается", - подчеркнул он.