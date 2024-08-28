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Паралимпиада-2024 стартует в Париже: что известно и где смотреть церемонию открытия

Руслана Заклинская
28 августа 2024, 18:32
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В Паралимпийских играх 2024 примут участие 4 400 спортсменов из 169 стран, которые разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
Паралимпиада-2024 стартует в Париже: что известно и где смотреть церемонию открытия
Паралимпиада-2024 - 140 украинских спортсменов будут соревноваться в Париже / Коллаж: Главред, фото: сайт Олимпиады-2024, Национальный комитет спорта инвалидов Украины

В среду, 28 августа, в Париже состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024. Событие пройдет на тех же спортивных площадках, которые использовались для Олимпийских игр-2024.

Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. В соревнованиях примут участие 4 400 спортсменов из 169 стран, которые разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.

Где смотреть открытие Паралимпиады-2024 онлайн

Церемония открытия начнется в 20:30 по киевскому времени. Поклонники спорта в Украине смогут наблюдать за событием в прямом эфире на телеканале и сайте "Суспильне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспильного".

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В течение всех Игр Суспильный вещатель запланировал не менее 100 часов прямого эфира из Парижа. Церемония продлится около трех часов.

Церемония открытия Паралимпиады

Паралимпийские игры в Париже-2024 уже окрестили уникальным событием, ведь Франция впервые будет принимать Паралимпиаду. Церемония открытия Паралимпийских игр состоится на площади Согласия, а не на стадионе.

Известный режиссер Тьерри Ребуль организует праздничный парад делегаций, которые двинутся от площади Клемансо до площади Согласия через Елисейские поля. В "Народном параде" примут участие около 4400 спортсменов из разных стран, среди которых 140 - представители Украины.

Церемония открытия начнется с бесплатного мероприятия, которое будет доступно для всех желающих, а затем продолжится на стадионе на площади Согласия, где за посещение выступлений были реализованы билеты. За неделю до старта соревнований было продано более 1,75 миллиона билетов. В центре площади будет четыре сцены, на которых выступят 140 танцоров, среди которых 20 человек с ограниченными возможностями.

За хореографическую постановку отвечает выдающийся шведский хореограф Александр Экман. В своей работе он задействовал танцовщиков с инвалидностью.

"Они чрезвычайные. Они более способные, чем многие здоровые люди, как умственно, так и физически", - сказал он Agence France-Presse.

Кто будет нести флаг Украины

Украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2024 будут нести:

  • Елена Федота-Исаева - 38-летняя фехтовальщица из Харькова, двукратная серебряная медалистка Паралимпийских игр-2020 в фехтовании на креслах колесных.
  • Роман Полянский - 37-летний гребец из Донецкой области, двукратный чемпион Паралимпийских игр в 2016 и 2021 годах в парных одиночках класса PR1, среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Триумфальная арка и символика

В отличие от Олимпийских игр, где основное внимание было сосредоточено на Эйфелевой башне, главной точкой Паралимпийских игр будет Триумфальная арка. Ее украсят символом агитос.

Агитос является символом паралимпизма, который состоит из трех асимметричных полумесяцев красного, синего и зеленого цветов. Название символа происходит с латыни и переводится как "я в движении". Дизайн символизирует спортсменов, которые движутся к общей цели, а три цвета являются одними из самых распространенных во флагах стран по всему миру.

Агитос уже размещали на Тауэрском мосту в Лондоне в 2012 году и на Токийском заливе в 2021 году.

Паралимпиада-2024 стартует в Париже: что известно и где смотреть церемонию открытия
Триумфальная арка, приложенная по случаю Паралимпиады-2024 / Фото: sortiraparis.com

Медали Паралимпиады

Медали Паралимпийских игр содержат частичку Эйфелевой башни, что придает им французского шарма. Лицевая сторона медалей одинакова для Олимпийских и Паралимпийских игр с полированным золотом, а на обратной стороне выгравирован шрифт Брайля.

На Паралимпиаде разыграют более 540 комплектов медалей в 22 видах спорта.

Паралимпиада-2024 стартует в Париже: что известно и где смотреть церемонию открытия
Медали Паралимпийских игр в Париже 2024 / Фото: сайт Олимпиады-2024

Украинские спортсмены на Паралимпиаде

Украину на Паралимпийских играх представит 140 спортсменов, среди которых 96 мужчин и 44 женщины. Из них 101 имеет поражение опорно-двигательного аппарата, 30 - нарушение зрения и девять - нарушение умственно-физического развития. Спортсмены представляют 20 регионов Украины и город Киев.

Украинские спортсмены будут соревноваться в 17 из 22 видов спорта. Среди спортсменов будут как дебютанты, так и опытные атлеты. Они выступят в легкой атлетике, пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе из лука, настольном теннисе, фехтовании на колесных креслах, пулевой стрельбе, плавании, академической гребле, велоспорте, голболе, гребле на каноэ, триатлоне, бадминтоне, тхэквондо, бочи и в волейболе сидя.

Нейтральные паралимпийцы

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, спортсмены из России и Беларуси смогут выступить на Паралимпиаде как нейтральные участники. Они не смогут использовать национальные символы своих стран, а их результаты не будут учитываться в общем медальном зачете.

В Париже выступят 90 нейтральных паралимпийцев из России и 8 из Беларуси.

Паралимпийские игры 2024 (Паралимпиада-2024)

Летние Паралимпийские игры 2024 (официально - XVII летние Паралимпийские игры) пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2024 года, пишет Википедия.

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