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Уступила в финале: Коляденко завоевала серебро в вольной борьбе на Олимпиаде-2024

Руслана Заклинская
10 августа 2024, 23:12
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Украинская борчиха проиграла в финале Олимпийских игр-2024 и стала серебряным призером.
Уступила в финале: Коляденко завоевала серебро в вольной борьбе на Олимпиаде-2024
Коляденко уступила в финале и стала серебряным призером Олимпиады-2024 / Колаж: Главред, фото: НОК Украины

Украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. В финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг она уступила японской спортсменке Сакуре Мотоки. Об этом сообщила НОК Украины.

Коляденко начала схватку активно, ее соперница даже получила предупреждение за пассивное ведение поединка. Однако Мотоки удалось переломить ход борьбы. Японка осуществила два успешных приема и ушла в отрыв со счетом 4:1.

Во втором периоде Мотоки продолжила доминировать, добыв еще два пункта и проведя три результативные атаки. Это обеспечило ей золотую медаль, тогда как Коляденко завершила соревнования с серебром.

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Для Ирины Коляденко это уже второе успешное выступление на Олимпийских играх. На Играх в Токио украинка получила "бронзу".

Ирина Коляденко неоднократно доказывала свое мастерство на европейской и мировой арене. Она является трехкратной чемпионкой Европы (2021, 2023, 2024), а также обладательницей "бронзы" на ЧЕ-2020. На чемпионатах мира украинская спортсменка получила "серебро" в 2019 году и "бронзу" в 2023 году.

Олимпиада-2024 - последние новости

Серебряная медаль Коляденко стала 12-й наградой для украинской команды на Олимпийских играх в Париже. В целом украинские спортсмены на этих Играх получили три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Напомним, 7 августа украинский борец Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг одержал победу в полуфинале Олимпийских игр-2024.

8 августа стало известно, что украинский спортсмен Парвиз Насибов, который выступает в соревнованиях на Олимпиаде по греко-римской борьбе, уступил в финале иранцу Саида Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6. Таким образом он завоевал для Украины серебряную медаль.

Как сообщал Главред, 8 августа Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе (вес до 87 кг), победив польского спортсмена Аркадиуша Кулинича со счетом 3:1. После боя Беленюк объявил о завершении спортивной карьеры, символически сняв борцовские трусы.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.

На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин.

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