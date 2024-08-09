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Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для Украины

Мария Николишин
9 августа 2024, 14:23
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Они выступили в пятницу в финале гребной программы Олимпийских игр в каноэ-двойке.
Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно 'серебро' для Украины
Каноистки завоевали еще одно "серебро" для Украины / коллаж: Главред, фото: НОК

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок - серебряные призеры Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает НОК Украины.

Известно, что украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выступили в пятницу в финале гребной программы Олимпийских игр в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Стоит заметить, что это уже 11-я медаль Украины на Играх в Париже.

видео дня

  • Каноистки завоевали "серебро" для Украины
    Каноистки завоевали "серебро" для Украины фото: НОК
  • Каноистки завоевали "серебро" для Украины
    Каноистки завоевали "серебро" для Украины фото: НОК
  • Каноистки завоевали "серебро" для Украины
    Каноистки завоевали "серебро" для Украины фото: НОК
  • Каноистки завоевали "серебро" для Украины
    Каноистки завоевали "серебро" для Украины фото: НОК
  • Каноистки завоевали "серебро" для Украины
    Каноистки завоевали "серебро" для Украины фото: НОК

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.

На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

Олимпийские игры-2024 - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинскую каноистку Анастасию Рыбачок, которая участвует в Олимпиаде-2024 заставили закрасить часть надписи "I am Ukrainian" на её лодке. Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной, такие как "Stop the War". Однако и в надписи "Я украинка" Международная федерация каноэ разглядела признаки пропаганды.

8 августа стало известно, что украинский спортсмен, выступающий в соревнованиях на Олимпиаде по греко-римской борьбе, уступил в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси со счетом 5:6. Таким образом он завоевал для Украины серебряную медаль.

Кроме того, украинский спортсмен Жан Беленюк получил "бронзу" Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов. После этого он заявил о завершении спортивной карьеры.

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