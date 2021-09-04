Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец

Максим Крипак на Паралимпийских играх в Японии завоевал семь медалей.
Украинский пловец Максим Крипак досрочно стал самым титулованным спортсменом на Паралимпиаде-2020 в Токио. В столице Японии Крыпак завоевал семь наград, среди них – пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая.
Отметим, что всего на счету Крипака теперь 15 медалей Паралимпийских игр (10 из них – золотые), что автоматически позволило ему стать самым титулованным пловцом и вообще спортсменом в истории паралимпийской сборной Украины, передает Tribuna.com.
Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре "золота". А вот на летних Паралимпиадах представитель Украины впервые в истории стал победителем неофициального личного медального зачета.
Пять золотых наград ранее на Играх получали только сам Крипак – в 2016 году, а также другой пловец – Виктор Смирнов – в 2004 году.
Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное
- Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
- Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта. В копилке "сине-желтых" уже 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.
- Украина занимает пятое место в медальном зачете.