Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец

Украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады / paralympic.org.ua

Украинский пловец Максим Крипак досрочно стал самым титулованным спортсменом на Паралимпиаде-2020 в Токио. В столице Японии Крыпак завоевал семь наград, среди них – пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

Отметим, что всего на счету Крипака теперь 15 медалей Паралимпийских игр (10 из них – золотые), что автоматически позволило ему стать самым титулованным пловцом и вообще спортсменом в истории паралимпийской сборной Украины, передает Tribuna.com.

Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре "золота". А вот на летних Паралимпиадах представитель Украины впервые в истории стал победителем неофициального личного медального зачета.

Пять золотых наград ранее на Играх получали только сам Крипак – в 2016 году, а также другой пловец – Виктор Смирнов – в 2004 году.

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