Уже 5-е золото в Токио: украинец Максим Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады

Пловец Максим Крипак стал 15-кратным призером паралимпийских игр / фото: скриншот

На Паралимпийских играх в Токио сборная Украины пополнила свою копилку наград еще одним "золотом". На высшую ступень пьедестала почета поднялся наш пловец Максим Крипак, завоевавший свою пятую медаль высшей пробы состязаний в Токио.

В заплыве на 200 метров "комплексом" 26-летний спортсмен из Харькова установил паралимпийский рекорд, опередив на финише итальянца Стефано Раймонди и Баса Таккена из Нидерландов. Это уже пятое "золото" спортсмена в Токио-2020, собщает Главред.

Теперь Максим Крипак самый титулованный украинский спортсмен на Паралимпиадах (плюс три "серебра" Рио-2016, а также "серебро" и "бронза" Токио-2020).

Кроме того, украинский спортсмен занимает первую строчку в личном зачете по количеству медалей на Паралимпиаде в Токио, имея в своем активе 9 наград.

Максим Крипак завоевал 7 медалей / фото: скриншот

Паралимпийские игры — 2020 в Токио: каковы наши успехи

Только за сегодня наши спортсмены завоевали 6 медалей. Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, а Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису. "Серебро" по стрельбе из пневматической винтовки завоевал Андрей Дорошенко. Ирина Щетник принесла "бронзу" по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а Виктор Дидух стал серебряным призером по настольному теннису. Также легкоатлет Игорь Цветов стал вторым в беге на дистанции 100 метров. В общем медальном зачете Украина занимает 5-е место, имея в своем активе 93 медали.

Реклама