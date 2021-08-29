Пятый день Паралимпиады: сколько медалей получила Украина

Оксана Зубковская получила "золото" / Олимпийский комитет

Украинские паралимпийцы не устают удивлять своими достижениями. Уже на пятый день соревнований наши спортсмены получили целых девять наград. Причем две - золотые.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, в воскресенье, 29 августа, в Токио разыгрывались 63 комплекта наград. Украинцы сумели заполучить 9 из них: в легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, академической гребле и дзюдо.

"Золото" досталось Оксане Зубковской. Она стала первой в легкой атлетике. Также абсолютным победителем в академической гребле стал Роман Полянский.

"Серебро" и "бронзу" на 50-ти метровом заплыве вольного стиля заполучили Илья Яременко и Максим Веракса.

Кроме них медали Украины на Паралимпиаде-2020 на пятом дне получили:

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"Серебро": Андрей Трусов (плавание, 400 метров, свободный стиль, класс - S7), Наталья Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг), Денис Остапченко (плавание, 50 метров, спина, класс - S3), Илья Яременко (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13), Анастасия Мисник (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F20).

"Бронза": Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс - В2), Максим Веракса (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13).

В целом на счету украинцев уже 43 медали.

А вот лидером медального зачета Паралимпиады-2020 пока остается сборная Китая. На ее счету 104 награды, 46 из которых - золотые.

Украина же по количеству медалей занимает четвертое место, уступая Китаю, Великобритании и ПКР.

Результаты Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио

В Токио-2020 у сборной Украины уже 24 медали - 3 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых.

Первую золотую медаль для Украины на Параолимпиаде в Токио завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.

Украинский пловец Антон Коль получил "серебро" на дистанции 100 м на спине в классе S1. Коль уступил представителю Израиля Ияду Шалаби.

Серебряную медаль принес Украине и фехтовальщик на инвалидной коляске Артем Манько. Он проиграл китайскому спортсмену со счетом 12:15.

Еще "серебро" принесли Максим Крипак (50 м вольным стилем среди мужчин) и Елена Федота (сабля).

Бронзовую медаль принесла пловчиха Анна Гонтарь на дистанции 50 м вольным стилем.