Паралимпиада-2020: Украина завоевала первое "золото"

Главной соперницей в борьбе за "золото" была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр.
Украина завоевала первую золотую медаль на Параолимпиаде в Токио. Ее выиграла пловчиха Елизавета Мерешко.
Главной соперницей в борьбе за "золото" была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр.
В финале Маркс тоже стартовала лучше, но ближе к концу дистанции ее начала догонять Мерешко - и наконец смогла опередить.
Украинка Елизавета Мерешко финишировала с олимпийским рекордом 33.11 сек.
"Бронза" досталась 17-летней Анне Гюнтер - украинка финишировала третьей со временем 33.40. Еще одна украинка - Виктория Савцова - закончил финал на пятом месте.
На Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Елизавета Мерешко выиграла четыре золотые медали, одна из которых – именно на этой дистанции 50 метров.
Результаты заплыва
- Елизавета Мерешко (Украина) – 33.11 (рекорд Паралимпийских игр)
- Элизабет Маркс (США) – 33.15
- Анна Гонтарь (Украина) – 33.40
- Юан Джанг (Китай) – 33.54
- Виктория Савцова (Украина) – 33.68
Результаты Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио:
Фехтовальщица Евгения Бреус заняла третье место и взобралась на третью ступень пьедестала Паралимпиады-2020. Украинка в свои 38 лет получила "бронзу" соревнований.
Пловец Антон Коль принес Украине вторую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио и завоевал "серебро".