Паралимпиада-2020: Украина завоевала первое "золото"

Украинская спортсменка Елизавета Мерешко

Украина завоевала первую золотую медаль на Параолимпиаде в Токио. Ее выиграла пловчиха Елизавета Мерешко.

Главной соперницей в борьбе за "золото" была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр.

В финале Маркс тоже стартовала лучше, но ближе к концу дистанции ее начала догонять Мерешко - и наконец смогла опередить.

Украинка Елизавета Мерешко финишировала с олимпийским рекордом 33.11 сек.

"Бронза" досталась 17-летней Анне Гюнтер - украинка финишировала третьей со временем 33.40. Еще одна украинка - Виктория Савцова - закончил финал на пятом месте.

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На Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Елизавета Мерешко выиграла четыре золотые медали, одна из которых – именно на этой дистанции 50 метров.

Результаты заплыва

Елизавета Мерешко (Украина) – 33.11 (рекорд Паралимпийских игр)

Элизабет Маркс (США) – 33.15

Анна Гонтарь (Украина) – 33.40

Юан Джанг (Китай) – 33.54

Виктория Савцова (Украина) – 33.68​

Результаты Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио:

Фехтовальщица Евгения Бреус заняла третье место и взобралась на третью ступень пьедестала Паралимпиады-2020. Украинка в свои 38 лет получила "бронзу" соревнований.

Пловец Антон Коль принес Украине вторую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио и завоевал "серебро".