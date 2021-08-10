Скандал Украины на Олимпиаде-2020: стало известно, кто поехал вместо тренеров в Токио

Среди 300 человек, кто поехал в Токио были спортсмены, тренеры, массажисты, медицинский персонал.
На Олимпиаде-2020 в Токио со сборной Украины случился скандал. После того как стало известно, что прыгунья с шестом Марина Килипко расплакалась, пожаловавшись на то, что осталась без тренера, появился список лиц, кто поехал на Олимпиаду.
По словам легкоатлетки, ее наставника почему-то не взяли в Токио.
Также украинская художественная гимнастка львовянка Кристина Пограничная, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2020 призналась, что поехала на Олимпиаду без тренера. А выводила ее на ковер Ириша Блохина.
Вместе с тем на официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины можно найти полный список всех, кто полетел на Игры в Японию.
Среди 300 человек – спортсмены, тренеры, массажисты, медицинский персонал.
Однако среди них есть 15 так называемых функционеров – преимущественно сотрудников профильного Министерства:
- Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт
- Президент НОК Украины Сергей Бубка
- Первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Сергей СимоновЗаместитель Министра молодежи и спорта Украины Нина УманецЗаместитель директора департамента олимпийского спорта - начальник отдела аналитического, научно-методического обеспечения сборных команд и олимпийской подготовки Министерства молодежи и спорта Украины Татьяна Федюшина
- Начальник отдела единоборств, сложно-координационных и стрелковых летних олимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Елена Цыгица
- Начальник отдела игровых летних видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Юлия Буева
- Председатель медицинской миссии НОК Украины Игорь Олексенко
- Пресс-атташе делегации Украины на Играх ХХХИ Олимпиады Токио 2020 Екатерина Жидкова
- Начальник международного отдела НОК Украины Неля Демьянец
- Заместитель председателя Национального антидопингового центра Украини Ярослав Кручек
- Исполнительный директор НОК Украины Наталья Коваленко
- Заместитель исполнительного директора НОК Украины Александр Яковлев Владимирович,
- Вице-президент НОК Украины, президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин.
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Медальный зачет Украины на Олимпиаде-2020
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