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Беленюк прилетел в Украину и сделал заявление после Олимпиады-2020

6 августа 2021, 12:17

Беленюк заявил, что счастлив порадовать такое количество украинцев.

Жан Беленюк привез в Украину золото Олимпиады / Страна

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк 6 августа вернулся в Украину. После своего возвращения борец поделился мыслями и сделал заявление.

"Ощущение очень приятные, потому что такое количество людей встречает. Это очень мотивирует на то, чтобы реализовывать подобные амбициозные замыслы, выигрывать подобные соревнования. Я счастлив, что мне удалось порадовать такое количество украинцев", - заявил Беленюк в аэропорту Борисполь журналистам.

По словам Беленюка, он хочет немного отдохнуть, а с сентября буду заниматься политической деятельностью.

"Спортом заниматься буду для того, чтобы поддерживать свою физическую форму. Относительно соревнований, пока ничего не комментирую, не хочу делать громких заявлений, заканчиваю со спортом или нет, ведь мне 30 лет. Но пока не знаю. Мои амбициозные цели, которые ставил перед собой с самого детства, сейчас закрыты. Надо найти новую мотивацию, чтобы продолжать", - сказал Беленюк.

Также Беленюк рассказал, кому посвятит свою награду — украинскому борцу греко-римского стиля, олимпийскому чемпиону Ивану Богдану.

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"Он с детства меня воспитывал и верил, что я стану чемпионом Олимпиады. Поэтому я хочу посвятить эту медаль ему", - объяснил спортсмен.

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Также в Украину вернулся серебряный призер Игр-2020 Парвиз Насибов.

В аэропорту украинских героев встречали близкие друзья, родственники, а также болельщики.

Медальный зачет Украины на Олимпиаде-2020

Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.

Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.

Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио. Это пятая медаль в копилке Украины и первая - в истории украинского тенниса.

Пловец Михаил Романчук принес Украине первую серебряную медаль Олимпийских игр-2020 - он стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Еще одна бронза в медальный зачет в Токио. Ее завоевала украинская борец вольного стиля Алла Черкасова, уверенно положив на лопатки японскую спортсменку.

В Японии на Олимпийских играх-2020 молодой украинский борец Парвиз Насибов успел сотворить сенсацию и поразить своим бойцовским характером и волей к победе. Он впервые выиграл серебро Олимпийских игор.

Олимпиада-2020 Жан Беленюк
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