"Пустился в москальскую присядку": победа Беленюка в Токио взбесила пропагандистку Скабееву

Скабеева оконфузилась комментариями о победе Беленюка / скриншот из видео

Российская пропагандистка и ведущая ток-шоу 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева в очередной раз выступила с нападками против Украины. На этот раз инфоповодом стало "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Его победный гопак она назвала "москальской присядкой".

"Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в москальскую присядку. На Родине могут возникнуть вопросики… В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", – поделилась своими странными мыслями Скабеева на российском ТВ.

Также Скабеева заявила, что Украина "не является для Беленюка исторической Родиной" и добавила, что на радостях "30-летний темнокожий атлет" даже станцевал в честь победы. Впоследствии в эфире показали отрывок из трансляции на канале UA: Первый.

"Без блм [предположительно, она имела в виду международное антирасистское движение Black Lives Matter] не обошлось. Красивый парень, настоящий казак, борец греко-римского стиля, а по совместительству депутат Верховной Рады Жан Беленюк получил для своей, хоть и не исторической, но Родины первую золотую медаль", – отметила она.

Вместе с тем пропутинская ведущая считает, что Украина после победы ощутит "хоть какую-то видимую пользу от депутатов Верховной Рады. В частности "слуг народа".

Последние громкие заявления пропагандистки Скабеевой об Украине: