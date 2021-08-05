УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Пустился в москальскую присядку": победа Беленюка в Токио взбесила пропагандистку Скабееву

5 августа 2021, 17:26
Прослушать новость
Остановить

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в неадекватной манере прокомментировала "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

Скабеева
Скабеева оконфузилась комментариями о победе Беленюка / скриншот из видео

Российская пропагандистка и ведущая ток-шоу 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева в очередной раз выступила с нападками против Украины. На этот раз инфоповодом стало "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Его победный гопак она назвала "москальской присядкой".

"Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в москальскую присядку. На Родине могут возникнуть вопросики… В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", – поделилась своими странными мыслями Скабеева на российском ТВ.

Также Скабеева заявила, что Украина "не является для Беленюка исторической Родиной" и добавила, что на радостях "30-летний темнокожий атлет" даже станцевал в честь победы. Впоследствии в эфире показали отрывок из трансляции на канале UA: Первый.

"Без блм [предположительно, она имела в виду международное антирасистское движение Black Lives Matter] не обошлось. Красивый парень, настоящий казак, борец греко-римского стиля, а по совместительству депутат Верховной Рады Жан Беленюк получил для своей, хоть и не исторической, но Родины первую золотую медаль", – отметила она.

Вместе с тем пропутинская ведущая считает, что Украина после победы ощутит "хоть какую-то видимую пользу от депутатов Верховной Рады. В частности "слуг народа".

Последние громкие заявления пропагандистки Скабеевой об Украине:

Олимпиада-2020 Жан Беленюк Ольга Скабеева
Сейчас вы просматриваете новость «"Пустился в москальскую присядку": победа Беленюка в Токио взбесила пропагандистку Скабееву». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образаВ моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа В Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкойВ Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкой Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1 В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергиюВ Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажировСредним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

Последние новости

17:45

"Родные собирают кости": в Тернопольской области нашли останки 16-летнего парня на свалке

17:28

Леся Никитюк сверкнула шикарным бюстом и раскрыла свою настоящую популярность

17:26

"Пустился в москальскую присядку": победа Беленюка в Токио взбесила пропагандистку Скабееву Видео

16:55

Рынок газа для теплокоммунэнерго не заработает в этом отопительном сезоне - Ассоциация

16:46

"Предлагаю немного отрезвиться": мэр Конотопа набросился и облил водой нардепа Качуру Видео

Реклама
16:27

Школы под ударом: заведения, в которых учителя не уколются от COVID-19, "прикроют" с 1 сентября Видео

16:25

Отряд самоубийц: Миссия навылет - рецензия и обзор фильма Джемса Ганна

16:22

Идеальный кляр для отбивных: пошаговый рецепт приготовления Видео

16:11

"Нафтогаз" предложил теплокоммунэнерго договор, нивелирующий решение парламента по долгам за газ – Укртеплокоммунэнерго

15:59

Андрей Крищенко официально остается руководителем полиции Киева

15:47

Можно играть в снежки: популярный волынский курорт густо засыпало градом Видео

15:36

"Трясли" бизнесменов Харьковщины: СБУ ликвидировала масштабную банду рэкетиров Видео

15:35

Эксперты рассказали, зачем чистить разделочную доску лимоном Видео

15:21

Новая победа Украины на Олимпиаде-2020: каратистка Анжелика Терлюга выиграла "серебро" Видео

15:13

Магнитные бури в августе закручивают гайки с первых дней: как пережить Видео

15:11

Успение праведной Анны: когда отмечаем, традиции дня, молитва

15:03

40 лет не было ремонта: Метинвест восстанавлиет школу в селе на  Днепропетровщине

14:35

Mamarika раскрыла интимные подробности своих первых родов

14:31

"РФ стырила у нас название": Ницой предложила переименовать русский язык в "московский" Видео

14:22

В Моршине – 1,5 месяца без COVID-19: вакцинация в 66% побеждает в городе коронавирус Видео

Реклама
14:13

Дефицит железа: восемь менее известных признаков того, что у вас может быть мало минералов Видео

13:51

Асфальт просто смыло: в Хмельницком мощный ливень затопил улицы и дома Видео

13:39

Скандал с Green Grey прокомментировали организаторы концерта на День Независимости

13:18

Катающиеся на качелях дети на фоне полыхающего дома в Питере "взорвали" Сеть Видео

13:15

Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обман Видео

13:02

Боровшийся за флаг Украины в Горловке Крищенко подал в отставку с поста главы полиции Киева - СМИ Видео

12:39

Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

12:32

В Украине не готовят локдаун: в Минздраве предупредили о продлении карантина Видео

12:22

Воспитанников "Оптимы" с 1 сентября ждет расширенная программа: Мария Милецкая рассказала о нововведениях новости компании

12:05

Дантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилею Видео

12:02

Раздавило грузовиком на глазах любимой: звезда TikTok погиб в жутком ДТП

11:55

"Новая угроза": Лукашенко обвинил руководство Украины в конфронтации

11:52

В марте родила, была трижды замужем: в Мелитополе  муж раздавил на микроавтобусе молодую жену

11:46

Рианна заработала миллиард долларов и побила рекорд по данным Forbres

11:43

"Спорт не относится к политике": призерки Олимпиады Федина и Савчук дружат со спортсменками из РФ Видео

11:26

"Большая стройка": Кубраков сообщил о тендере на капремонт важных дорог Луганщины

11:16

Новолуние в августе 2021: когда, что нельзя делать и как провести этот день

11:14

"Езжайте в РФ": Зеленский резко обратился к жителям Донбасса, считающим себя россиянами Видео

11:00

"Упругая попа": звезда Квартала произвела фурор с обнаженными ягодицами

10:52

Летевшая из Турции в Москву российская туристка закурила сигарету прямо на борту самолета Видео

Реклама
10:48

На Олимпиаде в Токио выступил пловец с животиком: спортсмен стал звездой Сети Видео

10:27

Смерть Евгения Марчука: в СБУ назвали причину Видео

10:24

Green Grey "дерзко отомстила" Украине за исключение из концерта ко Дню Независимости

09:52

Мощная защита от мин в Черном море: Украина получит два корабля ВМФ Британии Видео

09:51

Вакцина – не гарантия от штамма Дельта: врач предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Украине Видео

09:50

21-летняя египтянка умерла спустя час после свадьбы: похоронили ее на следующий день

09:43

Убили мужа и пытали жену: на Днепропетровщине банда нелюдей ограбила семью фермера Видео

09:16

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

08:58

Коллапс в час пик: в метро Киева закрыли пересадочный узел из-за подозрительного предмета Видео

08:45

Украине грозит всплеск COVID-19 в ближайшие 2 недели: 20 областей уже в зоне риска – ученые

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять