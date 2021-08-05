"Пустился в москальскую присядку": победа Беленюка в Токио взбесила пропагандистку Скабееву

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в неадекватной манере прокомментировала "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка.
Российская пропагандистка и ведущая ток-шоу 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева в очередной раз выступила с нападками против Украины. На этот раз инфоповодом стало "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Его победный гопак она назвала "москальской присядкой".
"Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в москальскую присядку. На Родине могут возникнуть вопросики… В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", – поделилась своими странными мыслями Скабеева на российском ТВ.
Также Скабеева заявила, что Украина "не является для Беленюка исторической Родиной" и добавила, что на радостях "30-летний темнокожий атлет" даже станцевал в честь победы. Впоследствии в эфире показали отрывок из трансляции на канале UA: Первый.
"Без блм [предположительно, она имела в виду международное антирасистское движение Black Lives Matter] не обошлось. Красивый парень, настоящий казак, борец греко-римского стиля, а по совместительству депутат Верховной Рады Жан Беленюк получил для своей, хоть и не исторической, но Родины первую золотую медаль", – отметила она.
Вместе с тем пропутинская ведущая считает, что Украина после победы ощутит "хоть какую-то видимую пользу от депутатов Верховной Рады. В частности "слуг народа".
Последние громкие заявления пропагандистки Скабеевой об Украине:
- В мае российская пропагандистка попыталась вбросить дикий фейк, мол Владимир Зеленский направил провести гей-парад на Донбассе. Провести его на Востоке должны при поддержке Соединенных Штатов.
- По ее словам, Джо Байден лично посоветовал украинским властям направить на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов".
- Ранее в этом году в Сети появилось видео, на котором запечатлено закулисье съемок российской пропагандистской телепередачи 60 минут. В видео хорошо слышно и видно, как ведущая Ольга Скабеева раздает участникам передачи свежие кремлевские указания ‒ как именно нужно говорить на ту либо другую тему.