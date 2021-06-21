"Батальоны гомосексуалистов в ВСУ": пропагандистка Скабеева попыталась вбросить дикий фейк

Ольга Скабеева / скриншот из видео

Российская пропагандистка и ведущая ток-шоу 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева прокомментировала свое заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский по совету американского лидера Джо Байдена "направил на Донбасс колонны украинских гомосексуалистов". Видео интервью Скабеевой было опубликовано на YouTube.

"Донбасс – это русские люди. Русских людей приходят оккупировать геи. Страшное дело. В ВСУ есть целые подразделения гомосексуалистов. Это безумие. Людей выбирают не по принципу и их боеготовности, а по их ориентации. Всякие непристойности в голову приходят, но это их дело, пусть они там в казармах занимаются чем угодно ", – заявила Скабеева.

Она также считает, что "батальоны гомосексуалистов" формируют именно по указанию официального Киева.

"Донбасс, шахтеры, война. А тут украинская власть реально озабочена тем, чтобы набрать в армию геев. Если это самое главное, то в добрый путь. Если это самое главное, то российские власти выбрали верную позицию, какую-то выжидательную. Просто отойти в сторону, и чтобы оно все взорвалось к чертям. Потому что какие геи? Война на Донбассе, людей убивают, а KyivPride идет на Донбасс", – заявила Скабеева.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором запечатлено закулисье съемок российской пропагандистской телепередачи 60 минут.

В видео хорошо слышно и видно, как ведущая Ольга Скабеева раздает участникам передачи свежие кремлевские указания ‒ как именно нужно говорить на ту либо другую тему