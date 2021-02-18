"Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля

Ольга Скабеева / скриншот из видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено закулисье съемок российской пропагандистской телепередачи 60 минут. Ролик выложила в Facebook журналистка Елена Рыковцева.

В видео хорошо слышно и видно, как ведущая Ольга Скабеева раздает участникам передачи свежие кремлевские указания ‒ как именно нужно говорить на ту либо другую тему. Особое внимание она уделяет некому Гордею, который играет в передаче роль "потешного хохла". Ему Скабеева запрещает комментировать обсуждения суда над российским оппозиционером Алексеем Навальным. Взамен она в шутку предложит Гордею место губернатора Николаевской области в составе России.

"У нас сейчас первый блок. Мы не сразу к нашей любимой теме переходим. Мы сначала от сердца, от души, про Северный поток, орем про двойные стандарты, про то, как они нам все надоели, а уже потом все это расшифруем", ‒ говорит Скабеева.

Причем далее в видео телеведущая с профессионально-циничными интонациями называет одного из гостей "все люди как люди, а этот как мартышка".

Как пишет Рыковцева, изначально видео появилось на онлайн-платформе Smotrim, которая принадлежит российской гостелерадиокомпании ВГТРК. Но было оперативно оттуда удалено.

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