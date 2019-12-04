"Тактичный и приятный": Скабеева дозвонилась к Зеленскому

Скабеева попробовала поговорить с Зеленским / Фото: скриншот из видео

Скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако поучила вежливый отпор и отказ общаться.

Запись разговора была обнародована в эфире телеканала Россия 1.

"Вас беспокоит Ольга Скабеева. Простите, ради Бога, что я вас отвлекаю", - сказала пропагандистка.

Зеленский россиянке все же ответил, но не захотел общаться.

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось и произошло. Но так как у вас, я так понимаю, ничего не случилось и не произошло – ни с вашими близкими, ни с родными – я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", - сказал украинский лидер.

Скабеева после трансляции видео заявила, что президент Украины - очень приятный человек.

"Вот такой у нас состоялся "Нормандский формат". Но при этом, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек", - заявила в эфире она.

Как ранее сообщалось, Скабеева попыталась сострить в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть оборудование на возвращенные из лап России корабли Яны-Капу, Бердянск и Никополь.

Напомним, ранее пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и Польши, а также злобствовала из-за слов Зеленского об обстреле на Донбассе.