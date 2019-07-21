Телепропагандистка Скабеева позлобствовала из-за слов Зеленского об обстреле на Донбассе

Ольга Скабеева / КП

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Комментируя недавно запущенный в очередной раз режима прекращения огня в зоне военного конфликта на Донбассе, Зеленский назвал смерть человека "проблемой".

"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины", − заявил он.

Скабеева немедленно попыталась распечь формулировку украинского лидера. […] Одна проблема. Ужас какой!" - написала она на своем канале в мессенджере Telegram.

Напомним, ранее Ольга Скабеева "закосила" под кандидата в президенты Украины. До этого она устраивала по поводу "бандреровцев" масштабную истерику на российском телевидении.