Телепропагандистка Скабеева позлобствовала из-за слов Зеленского об обстреле на Донбассе

Ольга Скабеева еще раз выступила в традиционном для российских телепропагандистов жанре: "Что там у хохлов".
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Комментируя недавно запущенный в очередной раз режима прекращения огня в зоне военного конфликта на Донбассе, Зеленский назвал смерть человека "проблемой".
"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины", − заявил он.
Скабеева немедленно попыталась распечь формулировку украинского лидера. […] Одна проблема. Ужас какой!" - написала она на своем канале в мессенджере Telegram.
Напомним, ранее Ольга Скабеева "закосила" под кандидата в президенты Украины. До этого она устраивала по поводу "бандреровцев" масштабную истерику на российском телевидении.