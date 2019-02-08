"В нашей Украине не будет бандеровцев": Скабеева устроила истерику на росТв

Скабеева традиционно обсуждает только Украину / Фото: скриншот из видео

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале Россия-1 пообещала, что в "нашей" Украине улицы никогда не будут называться именами Бандеры и Шухевича.

"Во время Великой Отечественной войны погибло 10 млн. украинцев, и я не допущу чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - заявила она гостям в студии.

Предложение о декоммунизации в Украине Скабеева назвала "мерзостью".

Напомним, в кулуарах Парламентской ассамблеей Совета Европы произошел конфликт украинских депутатов с ведущей телеканала Россия Ольгой Скабеевой.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Борислава Березы извиниться перед Ольгой Скабеевой, за то, что он толкнул ее и назвал "шлюхой". Нардеп прокомментировал инцидент, высказав свою точку зрения.