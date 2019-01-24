Украинские нардепы в кулуарах ПАСЕ ответили путинским "пропагандонам"

Ольга Скабеева и Евгений Попов, ведущие канала Россия 1

В кулуарах Парламентской ассамблеей Совета Европы произошел новый конфликт украинских депутатов с ведущей телеканала Россия Ольгой Скабеевой.

Во то время, как первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко рассказывала об украинских заключенных в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых РФ не интересуется Скабеева принялась демонстративно возмущаться.

После толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко.

После чего нардеп Борислав Береза заявил о том, что Скабеева не является журналистом и назвал ее "пропагандоном".

О встрече со Скабеевой также рассказал народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Встретился с Геббельс-ТВ! Товарищ полковник Скабеева была сегодня на редкость спокойна", – написал Гончаренко в Facebook.

Он обнародовал видео, на котором спорит с журналистами российского телеканала о ситуации с военнопленными моряками. Скабеева задает нардепу вопрос, почему украинские власти официально не объявят войну в Украине и утверждают, что украинский президент Петр Порошенко "послал моряков на убой".

Напоследок Гончаренко заявил российской пропагандистке: "У меня есть к вам только два слова: "Слава Украине!".

Встретился с Геббельс-ТБ! Товарищ подполковник Скабеева была сегодня на редкость спокойна. Опубліковано Алексеєм Гончаренком Четвер, 24 січня 2019 р.

Напомним, ранее на канале Россия 1 Бориславу Березе приписали слова, которые он не говорил.