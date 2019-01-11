"Подавитесь своим Томосом: пропагандистка Скабеева пригрозила Украине утратой патриархата

Скабеева от недостачи аргументов готова на все / Фото: скриншот из видео

В России в прямом эфире политического ток-шоу "60 минут" скандальная пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинцы могут "подавится своим Томосом".

"Скабеева вчера на эфире "Россия-1" громко крикнула в адрес Украины: "Подавитесь своим Томосом!". Вечные метаморфозы руссо-пропаганды, которая вечно идет по тому же кругу: "ничего не будет", "это отменят", "подавитесь!". Относительно автокефалии церкви, безвиза, Крыма, НАТО", - прокомментировал инцидент в Twitter политолог Алексей Голобуцкий.

В Сети появилось видео фрагмента программы, на котором видно, как участники дискуссии жарко спорят о независимости украинской церкви.

"Подавитесь своим Томосом! Этот Томос вам не дает ровным счетом ничего, забирая у вас патриархат! Тихо!" – безапелляционно заявила ведущая.

Один из участников шоу предположил, что после получения автокефалии ПЦУ Украина "прекратила свое существование, как государство".

Напомним, на телеканале 112 Украина заметили ведущую, внешне похожую на ведущую ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольгу Скабееву.